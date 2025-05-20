Тут ми – ніхто один одному: активістка назвала три проблеми ЛГБТ в Україні

За українським законодавством ЛГБТ-партнери не мають прав один стосовно одного

З початком російського вторгнення в Україну 2014 року представники ЛГБТ-спільноти стикнулися з низкою порушень своїх прав. Вони зачіпають моральні, матеріальні та юридичні питання.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома ЛГБТ-активістка, правозахисниця, голова організації "Інстайт", жінка року за версією журналу "TIME" Олена Шевченко. Вона пояснила, з якими порушеннями прав в Україні стикаються ЛГБТ-люди?

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— В нашій країні з 2014 року йде війна, яка прийшла в кожну сім'ю. У ЛГБТ-людей також є сім'ї. І це не якесь там диво. Це люди, які живуть разом, ведуть спільний побут, виховують дітей, мають батьків. І ситуація виглядає так: дуже багато людей з ЛГБТ-родин загинули на фронті, захищаючи Батьківщину, інші загинули від ракетних атак. І людина, яка є "половинкою" в цій сім'ї, не має жодних прав. Взагалі жодних! — каже активістка.

За її словами, маючи партнерку, формально не має жодного стосунку до неї.

— Якщо людина зникла безвісти, я не можу навіть подати заяву, аби її шукали, тому що я просто чужа людина. Якщо мою партнерку вбили, я не можу поховати її тіло, тому що юридично не маю жодного стосунку до цієї людини, — каже правозахисниця.

Вона торкнулася теми люди, які вивезли дітей з України.

— Вони вже там одружились, мають сім'ю на законних підставах. Ми хочемо, аби люди повертались додому. Вони також хочуть повертатись. Але вони тут — ніхто один одному, — перераховує порушення прав ЛГБТ-осіб Олена Шевченко.

Вона наголосила: питання не в тому, що представники секс-меншин хочуть якісь шлюбні церемонії та свято. Вони просто хочуть прав, які є у всіх громадян і громадянок України — бути разом і мати право називатися сім'єю.

За словами активістки, навіть нотаріальне оформлення заповіту із захистом майнових прав партнера у разі загибелі другої людини не є можливим.

— По-перше, це вимагає дуже багато коштів. По-друге, не всі дії можна зробити нотаріально. По-третє, будь-яку нотаріальну довіреність, заповіт, можуть оскаржувати найближчі родичі. А дуже часто родини, де виростають ЛГБТ-люди, є гомофобними. І у нас є кейси, коли батьки, з якими людина не спілкувалась 25-30 років, які просто вигнали людину з дому, потім приходять, щоб отримати квартиру.

А чому не можна нотаріально все оформити тоді для гетеросексуальних людей? Чому є шлюб, чому є сім'я? Чому для ЛГБТ-людей досі не прийнятий законопроект про партнерство? Навіть не про шлюб, а про партнерство. І це в країні, в якій повномасштабна війна більше трьох років. Стільки людей з ЛГБТ-спільноти вже загинуло, а закон не має зворотної дії. Навіть якщо зараз закон про партнерство буде прийнятий, ці люди вже справедливості не отримають, — підсумувала Олена Шевченко.

Нагадаємо, великодній ЛГБТ-фестиваль викликав шквал емоцій в Україні, втрутилися навіть нардепи.