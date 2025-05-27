Чи можуть "заброньовані" нардеп і міністр поїхати у відпустку за кордон? Військовий адвокат пояснив
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У кожному законі є низка винятків, що стосуються пересічних громадян
Пункт 2.14 постанови КМУ №57 від 27.01.1995 регламентує порядок виїзду за межі України представників органів місцевого самоврядування та деяких інших посадовців під час воєнного стану. Відповідно до документу, перетнути кордон можна лише з метою службового відрядження.
Про це в коментарі "Телеграфу" пояснив військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов. За його словами, існують певні обмеження та винятки, які слід враховувати.
Більше читайте у публікації: "Відпустка за кордоном для "заброньованого" – юрист пояснив, чи можна виїжджати і які є нюанси".
Мова про перелік посадовців, яким заборонено виїжджати за кордон без поважних причин. Тож під ці обмеження підпадають:
· Члени Кабміну, їхні заступники;
· Керівники міністерств, ЦОВВ, Офісу президента, ВРУ, РНБО;
· Судді, прокурори, депутати всіх рівнів;
· Уповноважений ВР з прав людини;
· Голова та працівники Нацбанку;
· Голови ОДА та їхні заступники;
· Керівники державних підприємств і компаній з часткою держави понад 50%;
· Працівники, заброньовані в державних органах.
*Є певні винятки, як-от для депутата жінки або чоловіка, який є одиноким батьком та збирається виїхати за межі України для супроводження туди своєї дитини/дітей віком до 18 років (включно), або щоб відвідати таких дітей, які вже там перебувають, що потрібно підтвердити відповідними документами.
Таким чином, заброньовані особи можуть виїжджати за кордон у відпустку, якщо їхня посада не входить до переліку обмежених.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які документи потрібні заброньованому для виїзду за кордон.