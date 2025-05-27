Могут ли "забронированные" нардеп и министр уехать в отпуск за границу? Военный адвокат объяснил

В каждом законе есть ряд исключений, касающихся рядовых граждан

Пункт 2.14 постановления КМУ №57 от 27.01.1995 регламентирует порядок выезда за пределы Украины представителей органов местного самоуправления и других должностных лиц во время военного положения. Согласно документу, пересечь границу можно только с целью служебной командировки.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил военный адвокат и юрист Центра предоставления поддержки ветеранам Роман Лихачев. По его словам, существуют определенные ограничения и исключения, которые следует учитывать.

Больше читайте в публикации: "Отпуск за границей для "забронированного" – юрист объяснил, можно ли выезжать и какие нюансы".

Речь о перечне должностных лиц, которым запрещено выезжать за границу без уважительных причин. Так что под эти ограничения подпадают:

· члены Кабмина, их замы;

· руководители министерств, ЦОИВ, Офиса президента, ВРУ, СНБО;

· судьи, прокуроры, депутаты всех уровней;

· уполномоченный ВР по правам человека;

· глава и работники Нацбанка;

· главы ОГА и их замы;

· руководители государственных предприятий и компаний с долей государства свыше 50%;

· работники, забронированные в государственных органах.

*Есть определенные исключения, например для депутата женщины или мужчины, который является отцом-одиночкой и намерен выехать за пределы Украины для сопровождения туда своего ребенка/детей до 18 лет (включительно), или чтобы посетить таких детей, которые уже там находятся, что нужно подтвердить соответствующими документами.

Таким образом, забронированные лица могут выезжать за границу в отпуск, если их должность не входит в список ограничений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие документы нужны забронированному для выезда за границу.