Рус

Це переслідуватиме більшість українців аж до 30 червня. На що потрібно звернути увагу

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пожежна небезпека на 27-30 червня 2025
Пожежна небезпека на 27-30 червня 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Вихідні, ймовірно, спокійно не пройдуть

Синоптики попереджають українців про небезпечну погоду вже цими днями — з 27 по 30 червня включно. За їхніми прогнозами, на більшій території країни триматиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Найбільшу частину України надзвичайна пожежна небезпека охопить у понеділок, 30 червня. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Яким областям потрібно бути обережними 27 червня

Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 27 червня 2025
Де буде небезпечно через ймовірну пожежу 27 червня

Яким областям потрібно бути обережними 28 червня

Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 28 червня 2025
Де буде небезпечно через ймовірну пожежу 28 червня

Яким областям потрібно бути обережними 29 червня

Черкаській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 29 червня 2025
Де буде небезпечно через ймовірну пожежу 29 червня

Яким областям потрібно бути обережними 30 червня

Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 30 червня 2025
Де буде небезпечно через ймовірну пожежу 30 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чи покинуть Україну дощі вже у наступному місяці. З'явилась карта погоди на липень.

Теги:
#Пожежа #Погода #Прогноз погоди #Небезпека