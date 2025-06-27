Це переслідуватиме більшість українців аж до 30 червня. На що потрібно звернути увагу

Вихідні, ймовірно, спокійно не пройдуть

Синоптики попереджають українців про небезпечну погоду вже цими днями — з 27 по 30 червня включно. За їхніми прогнозами, на більшій території країни триматиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Найбільшу частину України надзвичайна пожежна небезпека охопить у понеділок, 30 червня. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Яким областям потрібно бути обережними 27 червня

Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.

Де буде небезпечно через ймовірну пожежу 27 червня

Яким областям потрібно бути обережними 28 червня

Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.

Де буде небезпечно через ймовірну пожежу 28 червня

Яким областям потрібно бути обережними 29 червня

Черкаській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.

Де буде небезпечно через ймовірну пожежу 29 червня

Яким областям потрібно бути обережними 30 червня

Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.

Де буде небезпечно через ймовірну пожежу 30 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чи покинуть Україну дощі вже у наступному місяці. З'явилась карта погоди на липень.