Це переслідуватиме більшість українців аж до 30 червня. На що потрібно звернути увагу
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Вихідні, ймовірно, спокійно не пройдуть
Синоптики попереджають українців про небезпечну погоду вже цими днями — з 27 по 30 червня включно. За їхніми прогнозами, на більшій території країни триматиметься надзвичайна пожежна небезпека.
Найбільшу частину України надзвичайна пожежна небезпека охопить у понеділок, 30 червня. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Яким областям потрібно бути обережними 27 червня
Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.
Яким областям потрібно бути обережними 28 червня
Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.
Яким областям потрібно бути обережними 29 червня
Черкаській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.
Яким областям потрібно бути обережними 30 червня
Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областей та Автономній Республіці Крим.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чи покинуть Україну дощі вже у наступному місяці. З'явилась карта погоди на липень.