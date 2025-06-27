Это будет преследовать большинство украинцев вплоть до 30 июня. На что нужно обратить внимание
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Выходные, вероятно, спокойно не пройдут
Синоптики предупреждают украинцев об опасной погоде уже в эти дни — с 27 по 30 июня включительно. По их прогнозам, на большей территории страны будет держаться чрезвычайная пожарная опасность.
Наибольшую часть Украины пожарная опасность охватит в понедельник, 30 июня. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Каким областям нужно быть осторожными 27 июня
Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей и Автономной Республике Крым.
Каким областям нужно быть осторожными 28 июня
Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей и Автономной Республике Крым.
Каким областям нужно быть осторожными 29 июня
Черкасской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей и Автономной Республике Крым.
Каким областям нужно быть осторожными 30 июня
Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей и Автономной Республике Крым.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о покинут ли Украину дожди уже в следующем месяце. Появилась карта погоды на июль.