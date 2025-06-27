Это будет преследовать большинство украинцев вплоть до 30 июня. На что нужно обратить внимание

Выходные, вероятно, спокойно не пройдут

Синоптики предупреждают украинцев об опасной погоде уже в эти дни — с 27 по 30 июня включительно. По их прогнозам, на большей территории страны будет держаться чрезвычайная пожарная опасность.

Наибольшую часть Украины пожарная опасность охватит в понедельник, 30 июня. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Каким областям нужно быть осторожными 27 июня

Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей и Автономной Республике Крым.

Где будет опасно из-за предполагаемого пожара 27 июня

Каким областям нужно быть осторожными 28 июня

Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей и Автономной Республике Крым.

Где будет опасно из-за предполагаемого пожара 28 июня

Каким областям нужно быть осторожными 29 июня

Черкасской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей и Автономной Республике Крым.

Где будет опасно из-за предполагаемого пожара 29 июня

Каким областям нужно быть осторожными 30 июня

Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областей и Автономной Республике Крым.

Где будет опасно из-за предполагаемого пожара 30 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о покинут ли Украину дожди уже в следующем месяце. Появилась карта погоды на июль.