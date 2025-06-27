Що категорично не можна робити 27 червня, аби не втратити красу
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День супроводжується деякими заборонами
У п'ятницю, 27 червня, за новим стилем, віряни згадують преподобного Самсона. За старим стилем свято припадало на 10 липня.
Життя Самсона припало на V-VI століття. Він народився у заможній родині, навчався на медика та безкоштовно лікував бідних. Коли батьки Самсона померли, він ухвалив сміливе рішення. Чоловік продав майно й відправився у пустелю поруч із Константинополем.
Пізніше Самсон поселився у будинку, де приймав хворих і нужденних. Одного дня чоловіку вдалося зцілити імператора Юстиніана лише дотиком. Правитель хотів віддячити Самсону, але той попросив його збудувати дім і лікарню. Там чоловік продовжив приймати людей до самої старості.
Традиції та прикмети 27 червня
Віряни у цей день йдуть до храмів, аби вшанувати преподобного Самсона. Вони моляться до святого за одужання від хвороб і міцне здоров'я. У народі казали, що це Самсонів день. Люди працювали на землі, зокрема косили траву.
- Якщо цього дня дощить — ще довго буде похмуро.
- Помітили багато бджіл — може бути сухо.
- Теплий і сонячний день — ще 7 тижнів буде така погода.
Що не можна робити 27 червня
- Не варто освідчуватися, бо все може закінчитися невдало.
- Не можна проявляти скупість, бо можете залишитися без грошей.
- Заборонено сваритися, заздрити.
- Не рекомендується дивитися у дзеркало, бо можна втратити красу.
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