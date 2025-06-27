Що категорично не можна робити 27 червня, аби не втратити красу

День супроводжується деякими заборонами

У п'ятницю, 27 червня, за новим стилем, віряни згадують преподобного Самсона. За старим стилем свято припадало на 10 липня.

Життя Самсона припало на V-VI століття. Він народився у заможній родині, навчався на медика та безкоштовно лікував бідних. Коли батьки Самсона померли, він ухвалив сміливе рішення. Чоловік продав майно й відправився у пустелю поруч із Константинополем.

Пізніше Самсон поселився у будинку, де приймав хворих і нужденних. Одного дня чоловіку вдалося зцілити імператора Юстиніана лише дотиком. Правитель хотів віддячити Самсону, але той попросив його збудувати дім і лікарню. Там чоловік продовжив приймати людей до самої старості.

Традиції та прикмети 27 червня

Віряни у цей день йдуть до храмів, аби вшанувати преподобного Самсона. Вони моляться до святого за одужання від хвороб і міцне здоров'я. У народі казали, що це Самсонів день. Люди працювали на землі, зокрема косили траву.

Якщо цього дня дощить — ще довго буде похмуро.

Помітили багато бджіл — може бути сухо.

Теплий і сонячний день — ще 7 тижнів буде така погода.

Що не можна робити 27 червня

Не варто освідчуватися, бо все може закінчитися невдало.

Не можна проявляти скупість, бо можете залишитися без грошей.

Заборонено сваритися, заздрити.

Не рекомендується дивитися у дзеркало, бо можна втратити красу.

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