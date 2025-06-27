Літо не залишить шансу на відпустку: карта злив і гроз на початок липня

Погода покаже свій характер – прогнозуються потужні дощі, подекуди з грозами

Поки українці готуються до літніх відпусток, природа готує власний сценарій – з дощами, грозами. Початок липня обіцяє бути дуже насиченим у погодному плані: зливи накриватимуть різні регіони країни майже щодня.

"Телеграф" розповідає, чого чекати з 4 по 8 липня.

4 липня (п'ятниця)

Цей день можна назвати "розігрівом" перед погодною бурею. Локальні опади очікуються лише на частині півдня Вінницької області, у Чернівецькій та Львівській областях. Також невеликі дощі можливі на межі Миколаївської та Одеської областей. У Тернопільській області – максимум до 2 мм опадів. Погода залишається відносно спокійною.

Погода на 4 липня

5 липня (субота)

Цього дня ситуація дещо зміниться – дощі охоплять майже весь захід України. Найбільше дістанеться Тернопільщині – очікується до 46,7 мм опадів. На півночі Київської області та на Чернігівщині – незначні опади, подекуди дощу взагалі не буде.

Погода на 5 липня

6 липня (неділя)

Погода покаже свій характер – прогнозуються потужні дощі, подекуди з грозами. На мапі це видно як смугу опадів, що тягнеться з північного сходу на південний захід. Найжорсткіші умови – у Кременчуці на Полтавщині: до 57,4 мм! Потраплять під вплив опадів також Кропивницький у Кіровоградській області, Харківщина, частини Миколаївської та Одеської областей.

Погода на 6 липня

7 липня (понеділок)

Це буде пік. Зливи практично накриють всю країну. Найінтенсивніші опади прогнозують у центральних та північних регіонах – Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська та Черкаська області. Кропивницький отримає найбільше – до 41,2 мм. На Одещині, Житомирщині та в Чернівеччині дощів буде менше, але без парасольки все ж краще не виходити.

Погода на 7 липня

8 липня (вівторок)

Атмосфера поступово заспокоюється на заході та в центрі, однак схід продовжить "мокнути". На півночі Чернігівщини залишаться легенькі дощі. Натомість у Луганській та Донецькій областях очікуються зливи з грозами – найбільше — на Луганщині, де випаде до 22,5 мм.

Погода на 8 липня

Ці 5 днів Україну накриють зливи з різною інтенсивністю. Особливо варто бути пильними в центральних, південних та східних регіонах. Парасольки, водонепроникний одяг і трохи запасу терпіння – ваші найкращі союзники на початку літа.

Звертаємо увагу, що наведена інформація базується на даних погодного сервісу, і хоча прогноз є досить детальним, певні відхилення чи неточності все ж можливі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кінець червня в Україні вразить своєю мінливою та несподіваною погодою. У період із 23 по 30 червня очікуються дощові дні.