Є загроза й для Одеси? Куди може дістати "КАБ", що атакував Дніпро (карта)

Коли фронт наближається — в небі з’являються КАБи

Наближення лінії фронту впритул до Дніпропетровської області несе в собі кілька загроз. В суботу 28 червня по місту росіяни могли вперше спробувати завдати удару керованою авіабомбою.

Більш відомий як КАБ, цей авіаційний боєприпас Росія регулярно застосовує проти цивільного населення Харкова та Запоріжжя. На відміну від звичайної бомби, вона має систему наведення. В Повітряних силах повідомили, що ціль збили після того, як вона пролетіла 100 км. Що це був за тим снаряду, повідомлять після вивчення.

Для КАБів з модулями УМПК (універсальний модуль планерування і корекції), дальність ураження може коливатися від 60 до 80 км. Керовані авіаційні бомби кріплять до літаків, це бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 тощо. ля того, щоб літак ворога міг скинути таку бомбу, він має підлетіти приблизно за 30-40 км до лінії фронту. Ближче — його може дістати українська ППО. Повідомлялось, що відстань до Запоріжжя КАБ долає за 1 хвилину, тож до Дніпра летітиме не набагато довше.

Як атакує КАБ

Далі дальність залежить від тої швидкості, яку розвинув літак та висоти скидання боєприпаса. Для дальності 80 км під загрозою Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Харків та населені пункти цих, а також Донецької, Луганської, Сумської та всіх межуючих з Росією областей. Для наочності, взяли за основу мапу бойових дій deepstate.

Куди дістає КАБ, дальністю 80 км

В Росії також є особливий вид КАБу — Гром-Э1. Цей боєприпас може вражати цілі на відстані до 120 км з висоти 12 км. Сама бомба має власний твердопаливний прискорювач. Якщо подібна бомба була запущена з літака над окупованою частиною Запоріжжя, вона могла дістатися Дніпра. Про використання такої бомби повідомили в ДніпрОВА. Використання Гром-Э1 потенційно дозволить окупантам бити КАБами по Одещині, Полтавщині та Кіровоградській області.

Куди дістає Гром-Э1

Що кажуть у Повітряних силах про "атаку КАБа по Дніпру"

Близько 11:30 з повітряного простору над тимчасово окупованою частиною Запорізької області було зафіксовано запуск ворожого авіаційного боєприпасу з літака тактичної авіації. Ціль пролетіла понад 100 км і була знищена українською ППО за межами Дніпра. Тип боєприпасу встановлять після аналізу уламків на місці падіння.

Приблизне місце запуску цілі по Дніпру

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни свідомо розбомбили керованими авіабомбами Херсонську ОВА. Кількох ударів будівля не пережила.