Україні треба 300 тисяч трудових мігрантів: з яких країн вже їдуть та чим займаються

Основні вакансії для іноземців зосереджені у будівництві та промисловості

Україні щороку потрібно близько 300 тисяч трудових мігрантів, навіть без урахування війни, каже голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. Але реальність інша: у 2025 році дозволи на роботу отримали лише трохи понад 9,5 тисячі іноземців.

Що потрібно знати:

Після війни потреба може зрости до 5 млн працівників

Найбільше іноземців працює у будівництві

У 2025 році видали близько 9500 дозволів на роботу

Найчастіше приїжджають з Туреччини, Індії та Узбекистану

Проте на думку Воскобойника, шансів, що хвиля іноземців поїде в Україну після війни — небагато. Як він наголосив в коментарі "УП", мігранти скоріш віддадуть перевагу багатшим країнам на кшталт Польщі та Німеччини.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова навпаки вважає, що в Україну поїдуть з бідніших країн передусім будівельники, адже в країні буде реалізовуватися повоєнний аналог "плану Маршалла", проте це будуть ті, хто не гониться за соціальними гарантіями, адже Україна багатою не буде. Наразі саме будівництво є тою галуззю, яка має найбільше залучених робочих рук з-за кордону.

Як повідомляв "Телеграф" у матеріалі: Мігранти не поспішають в Україну: потрібні сотні тисяч щороку, але цифри розчаровують, до найбільш популярних галузей входять також торгівля, ремонт транспорту, переробна промисловість.

Трудові мігранти в Україні/ Інфографіка створена за допомогою Claude.ai

Та статистика невмолима — навіть до повномасштабного вторгнення в Україну їхали десятки тисяч, а не сотні тисяч мігрантів. Торік трудових дозволів було трохи понад 9500 тисяч, і те — 2099 з них — продовжені.

Відповідь Державного центру зайнятості на запит "Телеграфу" про кількість мігрантів в Україні

Зауважимо, що тенденція до зростання кількості трудових мігрантів все ж є — з менше ніж 5 тисяч у 2023 до майже 10 тисяч у 2025. Та українським бізнесам привозити робочу силу також влітає в копієчку. Зауважимо, найбільша кількість фахівців приїхала з Туреччини, Індії та Узбекистану.

Звідки їдуть трудові мігранти в Україну

Про те, що повоєнне відновлення України приверне увагу трудових мігрантів попереджає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами потреба в працівниках є на рівні 5 млн осіб, а це близько 450-500 тисяч людей на рік. Та є ризики, які видно на прикладі Європи, куди з країн Близького Сході, південно-східної Азії та Бангладешу вже емігрували чимало людей. Вони створюють окремі земляцтва і є постачальником "бойовиків для криміналітету".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вже є кадровий голод на щонайменше 3 млн людей. При цьому варто потурбуватись про правила та безпеку, перш ніж залучати мігрантів з-за кордону, аби не повторити досвід інших розвинених країн.