2000 "Шахедів" за один раз: чи здатна Росія завалити Україну дронами і чим ми відповімо

Росія хоче закидати Україну дронами

Росія продовжує нарощувати масштаб своїх масованих атак по Україні. У ніч на 9 липня ворог вкотре побив свій рекорд, запустивши понад 700 повітряних цілей. Більшість з них дрони — дрони.

"Телеграф" розбирався в тому, як зростають масовані атаки, як Україна збирається цьому протидіяти і які вимальовуються перспективи.

Наймасовіша атака за весь час війни

У ніч проти 9 липня Росія, за даними Повітряних сил України, атакувала українську територію 741 засобом повітряного нападу. Основним напрямом удару стала Волинь, місто Луцьк.

Засоби атаки:

728 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів;

7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К";

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Результати роботи ППО:

За попередніми даними, станом на 08:30 відомо про знищення 718 засобів повітряного нападу, 303 — збиті вогневими засобами (296 дронів та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К"), 415 — локаційно втрачені/пригнічені засобами РЕБ (дрони).

Докладніше про атаку та її наслідки можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Росія б'є рекорди один за одним

"Телеграф", аналізуючи зведення Повітряних сил, дійшов висновку, що Росія останнім часом небувало нарощує свої атаки. Особливо з початку літа — новий рекорд став уже 5 за цей час.

Деталі рекордних атак:

1 червня — 479 засобів повітряного нападу (472 БПЛА, 3 балістичні та 4 крилаті ракети) — рекорд;

— засобів повітряного нападу (472 БПЛА, 3 балістичні та 4 крилаті ракети) — рекорд; 9 червня — 499 засобів повітряного нападу (479 БПЛА, 4 "Кинджала", 14 крилатих ракет, 2 продиворадіолокаційні ракети) — рекорд;

— засобів повітряного нападу (479 БПЛА, 4 "Кинджала", 14 крилатих ракет, 2 продиворадіолокаційні ракети) — рекорд; 29 червня — 537 засобів повітряного нападу (477 ударних БПЛА, 4 "Кинджала", 7 балістичних ракет, 46 крилатих ракет, 3 ракети С-300) — рекорд;

— засобів повітряного нападу (477 ударних БПЛА, 4 "Кинджала", 7 балістичних ракет, 46 крилатих ракет, 3 ракети С-300) — рекорд; 4 липня — 550 засобів повітряного нападу (539 ударних БПЛА — з них понад 330 "шахеди", 1 "Кинжал", 6 балістичних ракет, 4 крилаті ракети) — рекорд;

— засобів повітряного нападу (539 ударних БПЛА — з них понад 330 "шахеди", 1 "Кинжал", 6 балістичних ракет, 4 крилаті ракети) — рекорд; 9 липня — 741 засіб повітряного нападу (728 БПЛА, 7 крилатих ракет, 6 аеробалістичних) — рекорд.

Як змінюються масштабні атаки

2025

Липень — наймасовіша атака — 741 засіб повітряного нападу (728 БПЛА, 7 крилатих ракет, 6 аеробалістичних) ;

— наймасовіша атака — ; Червень — наймасовіша атака — 537 засобів (477 ударних БПЛА, 4 "Кинджала", 7 балістичних ракет, 46 крилатих ракет, 3 ракети С-300);

— наймасовіша атака — засобів (477 ударних БПЛА, 4 "Кинджала", 7 балістичних ракет, 46 крилатих ракет, 3 ракети С-300); Травень — наймасовіша атака — 367 засобів (298 БПЛА, 4 авіаційні ракети, 56 крилатих ракет, 9 балістичних ракет);

— наймасовіша атака — засобів (298 БПЛА, 4 авіаційні ракети, 56 крилатих ракет, 9 балістичних ракет); Квітень — наймасовіша атака — 215 засобів (145 БПЛА, 4 авіаційні ракети, 11 балістичних ракет, 55 крилатих ракет);

— наймасовіша атака — засобів (145 БПЛА, 4 авіаційні ракети, 11 балістичних ракет, 55 крилатих ракет); Березень — наймасовіша атака — 261 засіб (194 БПЛА, 8 авіаційних ракет, 4 ракети С-300, 3 балістичні ракети, 43 крилаті ракети);

— наймасовіша атака — засіб (194 БПЛА, 8 авіаційних ракет, 4 ракети С-300, 3 балістичні ракети, 43 крилаті ракети); Лютий — наймасовіша атака — 267 засобів (БПЛА);

— наймасовіша атака — засобів (БПЛА); Січень — наймасовіша атака 142 засоби (БПЛА і 1 балістична ракета).

2024 :

Однією з найбільш масованих атак 2024 став обстріл 26 серпня — тоді Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет і 109 ударних БпЛА.

2023

У 2023 році однією з наймасовіших атак став обстріл 29 грудня (на той час у ЗСУ офіційно її назвали наймасованішою за весь час війни) — тоді Росія застосувала 158 засобів повітряного нападу, включаючи 122 ракети різних типів (крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, балістичні ракети, "Кинджали", Х-22/Х-32) та 36 безпілотників "Shahed-136/131".

2022

У 2022 році однією з найбільш масованих атак став обстріл 15 листопада — Росія атакувала 110 ракетами та 10 дронами.

Варто відзначити, що зі зростанням масованності атак зростає також їх частота. Наприклад: у жовтні 2023 року Росія здійснила ~ 20 серйозних повітряних атак. В них вона використовувала приблизно ~ 300-400 засобів повітряного нападу.

У червні Росія завдала 30 атак (щодня). Вони використовувала приблизно ~ 5500-6000 засобів повітряного нападу.

Сухі та сумні цифри

Проаналізувавши вищезгадані дані можна констатувати, що з 2023 ( коли Повітряні сили почали детально вести Telegram-канал з інформацією про атаки) по 2025 рік середня кількість російських атак збільшилася приблизно на 50%. Кількість засобів збільшилася приблизно на 1500%.

коли Повітряні сили почали детально вести Telegram-канал з інформацією про атаки) середня кількість російських атак збільшилася приблизно Кількість засобів збільшилася Тільки за останній місяць загальне відсоткове зростання масованності найбільших атак становило приблизно 54,70%.

При цьому важливо наголосити на очевидній зміні тактики терору. Останнім часом Росія досягає зростання масштабів атак саме за рахунок збільшення кількості дронів, які в них використовуються.

У 2023 році для найбільш масованої атаки було використано всього 36 БПЛА типу "шахед" — ~20% від засобів для обстрілу. 9 червня 2025 року частка дронів в атаці перевищила вже 98%. Для наочності — у жовтні 2023 року вважалося рекордом, що Росія змогла випустити 521 "шахед" за місяць. А в липні 2025 року Росія випускає 728 БПЛА тільки для однієї атаки.

При цьому важливо відзначити, що така кількість дронів досягається не лише за допомогою "шахедів". Слід звернути увагу, що для перевантаження ППО ворог почав масово використовувати дрони-імітатори (дешеві пустушки без бойової частини).

Їхній відсоток в атаках достеменно невідомий, проте 4 липня Повітряні сили повідомляли, що лише 330 дронів із 539 були "шахедами". Тобто пустушок було близько 40%. В атаці 9 липня їх взагалі, за даними представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, була більшість.

Це ще не край?

В останні місяці на тлі зростання російських атак з використанням дронів від ЗМІ та різних експертів почали з’являтися жахливі прогнози з приводу того, що нинішня кількість дронів, що атакують, нібито не межа. Будуються вони своєю чергою на інших прогнозах розвитку дронової промисловості РФ.

Наприклад, за даними The Telegraph, російське виробництво ударних дронів лише у травні 2025 року зросло на 17%. А голова правління "Львівський оборонний кластер", посилаючись на дані міністерства промисловості та торгівлі РФ, зазначає, що:

2024 року РФ збільшили виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у два з половиною рази — до 16,4 одиниць .

. 2025 року планують досягти 70 тисяч .

. у наступні три роки – 135 тисяч.

Плани та реальність, звичайно, це різні речі, але напрям Росії очевидний — Україну хочуть буквально закидати різними дронами.

Зростає і виробництво ракет, зокрема, за рахунок розширення ракетного заводу у Воткінську та ланцюгів постачання.

У зв’язку з цим, наприклад, The Telegraph прогнозує, що росіяни вже незабаром можуть отримати можливість запускати по українським містам і 1000 ракет і безпілотників за одну ніч.

Важливо: як ми вже писали, чимала частина засобів атаки росіян складають "пустушки". Тобто, поки що, ймовірно, не йдеться про "повноцінну" тисячну атаку. Більше того, ймовірно, навіть якщо Росія досягне такої кількості, то поки що рано говорити про регулярність таких атак. Наприклад, голова ГУР Буданов каже, що навіть 500 ударних "шахедів" щодня для Росії це занадто багато. Однак накопичити та вдарити такою кількістю, на жаль, там можуть.

Підсумок: у найближчому майбутньому уявити тисячну ракетно-дронову атаку вже можна. Однак поки що не йдеться про щоденні нальоти і про те, що абсолютно всі засоби будуть "бойовими". Тим не менше, росіяни продовжують намагатися розширювати своє виробництво, що викликає побоювання.

Як справляється ППО

Незважаючи на зростання масованності атак, ППО України досі тримається на гарному рівні збиття цілей. На прикладі атаки 9 липня можна побачити, що вона знаходиться на рівні понад 95% (303 цілі безпосередньо ліквідовані та 415 локаційно втрачені, тобто подавлені РЕБ або недолетіли самі по собі).

Як Україна готується боротися з новими масштабами атак Росії

Влада України цілком серйозно ставиться до загрози масштабного російського терору. Крім стандартних засобів ППО влада вже зараз акцентує свою увагу на нових можливостях протидії. Серед них новітні дрони-перехоплювачі та легка авіація.

Однак із останньою ідеєю виявилося не все так просто. Йдеться про посилення протиповітряної оборони України добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ). Тобто планується, що ППО мають посилити пілоти-добровольці на легкомоторних літаках. Проте ця ініціатива вже зіткнулася з критикою деяких експертів. Докладніше про це ми вже розповідали у матеріалі "Телеграфа" "Грунда від совків чи база? В Україні бурхливо сперечаються про цивільних пілотів у ППО — за і проти"

Що відомо про дрони-перехоплювачі

Дрон-перехоплювач — різновид військових безпілотних літальних апаратів (БПЛА), призначений для знищення повітряних цілей, тобто застосування протиповітряної оборони (ППО). Зазвичай перехоплювачами є FPV-дрони як квадрокоптери, так і апарати літакового типу.

У розпорядженні України є кілька видів дронів-перехоплювачів, і їх вже активно почали використовувати. Наприклад, у ніч на 4 липня для відбиття одного з наймасштабніших повітряних нападів Росії Україна застосовувала крім традиційних засобів дрони-перехоплювачі – зафіксовано десятки поразок безпілотників ворога. 9 липня також були використані дрони перехоплювачі, за словами Юрія Ігната, вони ефективно відпрацювали.

Однією з найновіших українських розробок, за даними The Telegraph, є безпілотник Sting. Нова зброя використовуватиметься для переслідування та перехоплення Shahed-136 замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів. Розробники, група Wild Hornets, стверджують, що дрон може літати зі швидкістю понад 160 км/год на висоті близько 3 км.

Зенітний дрон Sting

Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з центру, де встановлена ​​боєголовка та камера. Він пілотуватиметься із землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, що дозволяють оператору точно бачити, куди він летить. Майбутня розробка матиме систему наведення зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту фіксувати ворожі цілі.

До переваг дронів можна віднести масовість та дешеву. Як пише Liga, вартість одного зенітного дрона коливається від $1500 до $16 000 США, що дешевше, ніж ракети або ворожі "шахеди".

Ще "шахеди" можуть почати "саджати" програмно. Депутат від комітету з оборони Федієнко повідомив, що для протидії атакам російських "шахедів" розглядається ідентифікація SIM-карток на безпілотниках, відключення мобільних мереж або інтернету, виявлення "симок" та їхнє блокування.

При цьому традиційні засоби, наприклад, мобільні групи, поки що нікуди не подінуться. Головний комунікаційник Сил безпілотних систем повідомив ЗМІ, що вони поки не втратили актуальності, але в умовах масованих змішаних атак Росії все ж таки ефективніші дрони-перехоплювачі.

Реальні можливості Росії та нова небезпека для України

"Телеграф" запитав думки з цього приводу у авіаційного експерта Богдана Долінце.

Скільки зараз Росія може робити "шахедів"

"За даними червня ми бачимо, що Росія здатна виробляти за місяць від п’яти з половиною тисяч безпілотників різного типу , з яких щонайменше дві третини — це безпілотники типу "шахед". І, в принципі, якщо говорити про необхідність запуску, наприклад, двох тисяч безпілотників, то загалом на сьогоднішній день Росія може виготовити таку кількість за два тижні", — сказав він.

Чи здатна Росія запустити 2000 тисяч безпілотників за раз

На думку Долинця, для запуску такої кількості дронів перед Росією виникне одразу низка проблем:

Ключовим обмеженням на сьогоднішній день, вважає експерт, буде підготовка екіпажів до розрахунків, які можуть ці безпілотники запускати;

"Звичайно, якщо використовувати вже наявні ресурси, пускові майданчики тощо, це теоретично так само можна виконати, але необхідно буде щонайменше від 12 до 16 години, щоб здійснити такий запуск. Але для цього ми повинні розуміти, що Росія фактично два тижні має повністю 100% всіх виробів накопичувати та не використовувати", — зазначив Долінець.

Друга проблема — це формування "банку цілей";

"Всі ці безпілотки необхідно запрограмувати, визначити маршрути їхнього польоту та перелік цілей, за якими вони мають завдати удару", — пояснив він.

Об’єктивний контроль для того, щоб визначати доцільність подальших дій;

Нова загроза

Експерт підтвердив, що справді чимала частина ударних дронів, якими атакують Україну зараз, становлять "приманки". Проте навіть на них, за інформацією Долинця, росіяни вже почали встановлювати вибухівку.

"Їх завдання — завдати хоча б якоїсь шкоди цивільному населенню, інфраструктурі або чомусь у місцях, де вони будуть збиті або заглушені. Крім того, вони можуть становити небезпеку для ДСНС, яка потім їх шукатиме і знешкоджуватиме. Однак ключове їхнє завдання все ж таки полягає в тому, щоб перевантажити систему в перевантаження системи безпілотників досягати своїх цілей", — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можливий масований удар США по Росії і чи має американська армія необхідну далекобійну зброю.