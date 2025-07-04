Росіяни справді атакують "шахедами" по-новому? Експерти — про тактику ударів

Нова тактика чи старі методи — експерти пояснили, що це було

У ніч на 4 липня росіяни здійснили черговий масований обстріл України. Основною ціллю ворога став Київ — столицю атакували сотнями ударних безпілотників різних типів.

Авіаційний експерт Богдан Долінце припустив, що росіяни могли випробовувати нову тактику — дрони змінювали висоту та напрямок польоту під час атаки, а не летіли статично на одній висоті. По це він сказав в етері Київ24.

Що каже Долінце про тактику ворога

Під час прямого етеру експерт зауважив, що цього разу безпілотники "не статично рухалися на значних висотах, а регулярно набирали або зменшували висоту".

Долінце пояснив, що така тактика могла значно ускладнити роботу українських засобів ППО. Постійна зміна висоти та напрямку руху робить дрони менш передбачуваними для систем виявлення та перехоплення. На думку експерта, це може свідчити про тестування Росією принципово нового "динамічного етапу польоту" безпілотників.

Богдан Долінце, авіаційний експерт

Експерт також зазначив, що попри роботу мобільних вогневих розрахунків та стаціонарних засобів захисту, частина дронів все ж змогла прорватися через оборону столиці саме через велику кількість цілей та їх нестандартну поведінку.

Позиція інших експертів

Щоб підтвердити або спростувати припущення про нову тактику РФ, "Телеграф" звернувся до речника Повітряних сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната та заступника гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційного експерта Анатолія Храпчинського. Обидва експерти спростували слова Богдана Долінце — вони вважають, що росіяни так і раніше робили.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ

Зокрема, Юрій Ігнат не підтвердив припущення, що Росія вдалася до принципово нового "динамічного етапу польоту" безпілотників. На пряме запитання про таку ймовірність він відповів коротко і категорично: "Та який ще новий?".

Анатолій Храпчинський дав більш детальний коментар, підкресливши, що суттєвої зміни тактики не відбулося. "Більше шахедів, менше імітаційних цілей, але тактика не змінюється", — пояснив він.

Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт

За словами Храпчинського, російська стратегія і далі спрямована на "активне навантаження засобів виявлення та перехоплення". Експерт зазначив, що дрони "давно змінюють висоту, залишаються в секторі для польотів по колу, очікуючи підліт інших дронів" — тобто подібні маневри не є новинкою.

Масштаби нічної атаки на Україну 4 липня

У Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували Україну 550 засобами повітряного нападу. Серед них — 539 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори з різних напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Також ворог випустив одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М" та чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Рух російських дронів та безпілотників під час обстрілу 4 липня

Протиповітряна оборона знешкодила 478 засобів повітряного нападу противника. 270 цілей збили вогневими засобами, ще 208 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

Серед знешкоджених цілей — 268 ворожих БпЛА типу "Шахед" та два крилаті ракети "Іскандер-К". Влучання засобів противника зафіксовано у 8 локаціях, падіння уламків — у 33 локаціях.

Наслідки атаки для столиці

Внаслідок нічної атаки в Києві виникли численні пожежі, місто окутав густий дим. Якість повітря значно погіршилася, особливо у Печерському районі, де показник забрудненості сягнув 306 одиниць AQI PM2.5.

Найбільше унаслідок російського терору постраждали житлові райони у кількох районах столиці. У Солом'янському районі частково зруйновано 5-поверхівку, виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки. У Святошинському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок.

За даними рятувальників, внаслідок атаки постраждали 19 осіб. Також зафіксовано пожежі у складських будівлях, СТО та гаражних кооперативах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Путін влаштував масований обстріл Києва перед розмовою Трампа та Зеленського. Для цього є щонайменше чотири причини — і штучний інтелект розповів, які саме.