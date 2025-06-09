Зовсім небагато. Скільки у Росії може бути носіїв "Кинджалів" МіГ-31К

Нові літаки більше не виготовляються

Росія протягом 9 червня двічі била по Україні ракетами "Кинджал", але обидва рази було випущено чотири та дві ракети відповідно. Враховуючи те, що Міг-31К може нести лише одну ракету виникає питання: скільки ж МіГів залишилось у Росії.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це. Зауважимо, що йдеться саме про МіГ-31К — носій ракет "Кинджал".

Станом на 2024 рік, за даними Defence Express, кількість МіГ-31 в Росії скоротилась з майже 500 до 129 літаків. При цьому саме носіїв "Кинджалів" нібито лише 12 бортів. Саме через втрати й поступове зняття з озброєння частину цих літаків Росія протягом 30 років знімала з парку.

Відомо, що до 2023 року в Росії було 129 МіГів будь-яких модифікацій. І це не враховуючи втрачені борти в результаті ударів Повітряних сил оборони України по військових аеродромах у 2023-2024 роках.

"За останні 30 років парк МіГ-31, які були на балансі РФ, скоротився учетверо. Це при тому, що нові літаки більше не виготовляються. Такі величезні втрати обумовлені недбалістю росіян та відсутністю укриттів на військових аеродромах", — пише видання.

Однак була інформація і про те, що авіаполк Росії нараховує 20 МіГ-31К станом на літо 2024 року. І навіть попри запевнення росЗМІ про таку кількість бортів, деякі експерти припустили, що їх в рази менше.

Так, авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап у 2024 казав, що кількість функціонуючих МіГів в Росії не перевищує і трьох бортів.

"У них залишилось 3 МіГ-31К, вчора було 3 удари "Кинджалами", сьогодні (27 серпня 2024) було 3 удари "Кинджалами". Це каже про те, що у них залишилось 3 МІГ-31К, тому що два наших удари по аеродрому "Саваслейка" дали результати. Може, там є якісь ще МІГ-31К, які можна відремонтувати, але зараз у них три "Кинджали"", – наголосив він в етері телеканалу "Київ24".

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки "Кинджал" долітає до українських міст.