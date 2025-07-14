Іспанською та у сомбреро: у мережі віруситься відеозвернення Міноборони до іноземців

Ролик вже набрав тисячі переглядів

У Міністерстві оборони України записали відео іспанською мовою, де звернулись до громадян Європи. Їх запрошують на службу у лавах ЗСУ.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Міноборони у Тік Ток. Воно вже завірусилось у мережі і набрало тисячі переглядів.

"Я говорю іспанською, щоб запросити вас на сайт рекрутингового центру для іноземців. Ми шукаємо сильних і мужніх людей на бойові та небойові посади в армії України", — говорить дівчина на відео.

Запрошення Міноборони зроблено іспанською мовою, а героїня відео у сомбреро. Вона звертається до усіх іноземців, які хочуть долучить до ЗСУ та стати частиною спротиву проти агресії Росії.

"Ми — найсильніша армія Європи. Приєднуйтесь", — закликають у Міноборони.

Користувачі у мережі вже оцінили такий підхід відомства і зазначили, що вийшло досить креативно. Це підтверджують і вогники під роликом Міноборони.

Основні вимоги до кандидатів:

18-60 років;

без судимості та хронічних захворювань;

фізична підготовка;

можливість легального в'їзду в Україну.

Додамо, що серед актуальних вакансій є піхотинець, кулеметник, оператор БПЛА, нападник, водій-механік. У ЗСУ вже служать добровольці з Нової Зеландії, Чилі, Колумбії, Аргентини тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Франції Еммануель Макрон заговорив про іноземні війська в Україні, однак наскільки це реально.