На испанском и в сомбреро: в сети вирусится видеообращение Минобороны к иностранцам

Ролик уже набрал тысячи просмотров

В Министерстве обороны Украины записали видео на испанском языке, где обратились к гражданам Европы. Их приглашают на службу в рядах ВСУ.

Соответствующее видео опубликовано на странице Минобороны в Тике Ток. Оно уже завирусилось в сети и набрало тысячи просмотров.

"Я говорю на испанском, чтобы пригласить вас на сайт рекрутингового центра для иностранцев. Мы ищем сильных и мужественных людей на боевые и небоевые должности в армии Украины", — говорит девушка на видео.

Обращение Минобороны сделано на испанском языке, а героиня видео в сомбреро. Она обращается ко всем иностранцам, желающим присоединить к ВСУ и стать частью сопротивления против агрессии России.

"Мы — сильнейшая армия Европы. Присоединяйтесь", — призывают в Минобороны.

Пользователи уже оценили такой подход ведомства и отметили, что получилось достаточно креативно. Это подтверждают и огоньки под роликом Минобороны.

Основные требования к кандидатам:

18-60 лет;

без судимости и хронических заболеваний;

физическая подготовка;

возможность легального въезда в Украину

Среди актуальных вакансий есть пехотинец, пулеметчик, оператор БПЛА, нападающий, водитель-механик. В ВСУ уже служат добровольцы из Новой Зеландии, Чили, Колумбии, Аргентины и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон заговорил об иностранных войсках в Украине, однако насколько это реально.