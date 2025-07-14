На испанском и в сомбреро: в сети вирусится видеообращение Минобороны к иностранцам
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Ролик уже набрал тысячи просмотров
В Министерстве обороны Украины записали видео на испанском языке, где обратились к гражданам Европы. Их приглашают на службу в рядах ВСУ.
Соответствующее видео опубликовано на странице Минобороны в Тике Ток. Оно уже завирусилось в сети и набрало тысячи просмотров.
"Я говорю на испанском, чтобы пригласить вас на сайт рекрутингового центра для иностранцев. Мы ищем сильных и мужественных людей на боевые и небоевые должности в армии Украины", — говорит девушка на видео.
Обращение Минобороны сделано на испанском языке, а героиня видео в сомбреро. Она обращается ко всем иностранцам, желающим присоединить к ВСУ и стать частью сопротивления против агрессии России.
"Мы — сильнейшая армия Европы. Присоединяйтесь", — призывают в Минобороны.
Пользователи уже оценили такой подход ведомства и отметили, что получилось достаточно креативно. Это подтверждают и огоньки под роликом Минобороны.
Основные требования к кандидатам:
- 18-60 лет;
- без судимости и хронических заболеваний;
- физическая подготовка;
- возможность легального въезда в Украину
Среди актуальных вакансий есть пехотинец, пулеметчик, оператор БПЛА, нападающий, водитель-механик. В ВСУ уже служат добровольцы из Новой Зеландии, Чили, Колумбии, Аргентины и т.д.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон заговорил об иностранных войсках в Украине, однако насколько это реально.