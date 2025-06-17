Сотні тисяч снарядів для ЗСУ залишилися на папері: Міноборони "забуло" профінансувати виробництво

Амбіційний проєкт із запуску власного виробництва боєприпасів залишається без урядового фінансування

Попри обіцянки "Української бронетехніки" запустити масове виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, цього так і не сталося. Причина може бути в тому, що компанія не отримала замовлень та фінансування від Міністерства оборони.

У статті проєкту "Межа" видання "Українська правда" йдеться про те, що нинішня система закупівель не віддає переваги вітчизняному виробнику. Тобто якщо українське підприємство запропонує одиницю продукту за 1000 доларів, а іноземне за 950, то перевагу віддадуть саме іноземному виробнику.

"Якщо ми законтрактуємо пропозицію дорожче, то до нас прийдуть правоохоронці, порахують різницю, помножать на кількість продукції і нарахують мені завдання збитків бюджету", — пояснив правила глава Агентства оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Таким чином, навіть якщо пропозиція надійшла від іноземної компанії-посередника із сумнівною репутацією та незрозумілим власником, то їй максимум запропонують оплату після отримання товару та відмову від авансу. А ось механізму, яким пропозицію можна відхилити, просто не існує.

У грудні 2024 року Кабмін оприлюднив постанову №1504 "Зброя перемоги", в якій сформував список зразків озброєння з високим ступенем локалізації виробництва в Україні. Згідно з ідеєю, цей список має "враховуватись" під час закупівель оборонної продукції таким чином, щоб українські підприємства залишалися із замовленнями.

Однак на практиці документ не дає чіткого розуміння того, яким чином орган закупівлі повинен надавати пріоритет вітчизняному виробнику. Тому за шість місяців ця постанова не допомогла укласти жодного контракту, а закупівлі проводяться за старими та зрозумілішими правилами.

У виробництві боєприпасів навіть вітчизняний виробник на кшталт "Української бронетехніки" багато в чому залежить від постачання з-за кордону. Зокрема, вона співпрацює з Czechoslovak Group у питаннях постачання пороху, а також безкоштовно отримує від неї документацію на виробництво снарядів зразка НАТО. Але попри те, що у вироблених снарядах спочатку буде багато імпортних компонентів, у перший же рік реалізації угоди вони були б на 55% українськими. Найближчими роками вони стали б такими на 70%.

Як запевняє "Укрбронетехніка", за цим принципом вже в 2025 році вона вийшла б на 100 тисяч вироблених снарядів на рік, а в 2026 році їх було б 300 тисяч. Проте держава законтрактувала лише ту частину, яка стосується імпорту з Чехії, а от на українське виробництво гроші не було виділено.

"У результаті проєкт, що претендував на сотні тисяч снарядів НАТОвських калібрів, що виробляються в Україні, і завантаження заводів на роки вперед, поки обмежується десятками тисяч замовлених снарядів. І то — не українських, а імпортних", — йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, напередодні США відправили на Близький Схід спеціальні протидронові ракети для ППО, які призначалися для України.