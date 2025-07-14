Перебудує ЗСУ і закриє небо над Україною? Як ще Захід гарантуватиме нам безпеку

У Брюсселі йдуть переговори щодо майбутнього України

У разі тривалого припинення вогню в Україні європейські коаліційні сили мають допомогти Києву у відновленні та переформуванні Сухопутних військ ЗСУ, забезпеченні безпеки українського повітряного простору за допомогою літаків коаліції, що здійснюватимуть патрулювання повітряного простору, та підтримці безпеки в Чорному морі.

Як повідомила кореспондентка "Телеграфу" в Брюсселі Ольга Кирилова, з боку ЄС триває масштабна Місія з підготовки українських військових.

Більше про це читайте у публікації: "Поки Європа йде на "канікули", чого чекати Україні? Інсайди з Брюсселю, позитивні і негативні".

За даними "Телеграфу", на зустрічі Ради міністрів закордонних справ (FAC) під головуванням Каї Каллас стривають обговорення, як у майбутньому, щойно дозволять умови, саме ця військова навчальна місія зможе відігравати роль у системі гарантій безпеки Заходу для України.

Що стосується питання мирних переговорів під керівництвом США, в Євросоюзі заявляють про підтримку зусиль адміністрації Дональда Трампа, хоча й визнають, що Росія не демонструє жодної готовності до чесного діалогу.

У Брюсселі називають "обнадійливими" останні сигнали з боку США щодо допомоги Києву та ймовірного посилення тиску на РФ.

Європейські міністри натомість анонсують, що хочуть "зосередитися на подальшому глобальному залученні ключових світових гравців" для припинення вогню, в тому числі з огляду на тиждень високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, який відбудеться у вересні.

"Іншими словами, це питання координації позиції ЄС з позицією США", — пояснив "Телеграфу" один зі співрозмовників у дипломатичних колах.

Нагадаємо, раніше ми назвали ТОП-4 тем зустрічі голів МЗС у Брюсселі.