Більшість приїжджає не з Європи: звідки іноземні добровольці найчастіше потрапляють до ЗСУ

Близько 600 іноземців вступають до ЗСУ щомісяця

Після початку російського вторгнення в Україну прибула величезна кількість громадян інших країн, щоби приєднатися до Сил оборони. Зараз у ЗСУ є вихідці з 72 країн світу, з яких близько 40% це представники країн Південної Америки.

Про це розповів в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями у ЗСУ Костянтин Мілевський у коментарі За його словами, останнім часом завдяки роботі Центру рекрутингу відсоток іноземних добровольців в українській армії зростає.

Він зазначив, що зараз щомісяця до ЗСУ приєднуються близько 600 іноземців щомісяця, а раніше ця цифра була на рівні 100-150 осіб. Точну кількість і статистику країн з міркувань безпеки військові не озвучують, проте відомо, що в Сухопутних військах проходить службу не менше 8 тисяч іноземців.

Мілевський як приклад зазначив, що в українській армії велика кількість громадян Колумбії, з яких навіть створюють окремий підрозділ. За його словами, мотивація у цих людей є різною, але не в останню чергу важлива зарплата.

"Справді, вони самі багато разів визнавалися в тому, що рівень заробітної плати у Збройних силах України на сьогодні суттєво вищий, ніж у їхніх Збройних силах", — сказав Мілевський.

Представник ЗСУ додав, що часто це люди з досвідом військової служби і просто хочуть продовжувати займатися тим, чим і так займалися.

Варто зазначити, що Міноборони активно шукає людей у Латинській Америці і для цього навіть публікує на своїх ресурсах відео іспанською мовою.