Большинство приезжает не из Европы: откуда иностранные добровольцы чаще всего попадают в ВСУ

Около 600 иностранцев вступают в ВСУ ежемесячно

После начала российского вторжения в Украину прибыло огромное количество граждан других стран, чтобы присоединиться к Силам обороны. Сейчас в ВСУ служат выходцы из 72 стран мира, из которых около 40% это представители стран Южной Америки.

Об этом рассказал и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский в комментарии hromadske. По его словам, в последнее время благодаря работе Центра рекрутинга процент иностранных добровольцев в украинской армии растет.

Он отметил, что сейчас ежемесячно к ВСУ присоединяются около 600 иностранцев ежемесячно, а раньше эта цифра была на уровне 100-150 человек. Точное количество и статистику по странам из соображений безопасности военные не озвучивают, однако известно, что в Сухопутных войсках проходит службу не менее 8 тысяч иностранцев.

Милевский в качестве примера отметил, что в украинской армии большое количество граждан Колумбии, из которых даже создают отдельное подразделение. По его словам, мотивация у этих людей разная, но не в последнюю очередь важна зарплата.

"Действительно, они сами много раз признавались в том, что уровень заработной платы в Вооруженных силах Украины на сегодня существенно выше, чем в их Вооруженных силах", — сказал Милевский

Представитель ВСУ добавил, что часто это люди с опытом военной службы и они просто хотят продолжать заниматься тем, чем и так занимались.

Стоит отметить, что Минобороны активно ищет людей в Латинской Америке и для этого даже публикует на своих ресурсах видео на испанском языке.