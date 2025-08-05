"Розподілити тягар між усіма": в НАТО розповіли деталі нової ініціативи щодо України

Пакети допомоги затверджуватиме американський генерал

Постачання нових пакетів американської зброї Києву надалі здійснюватиметься в рамках нової ініціативи НАТО — Пріоритетного списку потреб України (Prioritised Ukraine Requirements List або коротко PURL англійською). Перший пакет за цим механізмом повністю профінансували Нідерланди. Про це повідомили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу, передає кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

Рішення нідерландських партнерів стало доповненням до минулих кроків Німеччини щодо передачі Україні американських систем ППО Patriot.

"Йдеться про те, щоб Україна отримала обладнання, яке їй зараз терміново потрібно для захисту від російської агресії. Мета всієї допомоги союзників Україні полягає в тому, щоб привести війну до справедливого і тривалого завершення, підтримуючи мирні зусилля президента Трампа. Я написав всім союзникам по НАТО, закликаючи їх долучитися до цієї ініціативи з розподілу тягаря, і сподіваюся, що незабаром інші союзники також зроблять важливі заяви", — зазначив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Запуск PURL став продовженням домовленостей, досягнутих між Рютте та Трампом у Білому домі 14 липня. Нова ініціатива фінансується європейськими союзниками та Канадою і передбачає регулярні пакети, кожен з яких оцінюється приблизно у 500 мільйонів доларів. До складу кожного пакета входитиме обладнання й боєприпаси, які Україна визначила як пріоритетні для забезпечення своїх потреб.

Водночас йдеться про спроможності, які Сполучені Штати можуть надавати у більших обсягах, ніж Європа та Канада окремо.

"Пакети формуватимуться оперативно й надходитимуть на постійній основі", — зазначають у НАТО.

Та нагадують, що під час саміту в Гаазі союзники погодилися, що "спільна відповідальність за підтримку України має бути розподілена більш рівномірно".

Альянсу координуватиме постачання пакетів, у тому числі через Ініціативу НАТО з безпекової допомоги й навчання для України (NSATU) у німецькому Вісбадені.