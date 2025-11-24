Снігопади чи аномальне тепло? Яким буде початок зими в Україні

Україну знову засипле снігом

З наближенням зими у західних областях України вже випав сніг, а також стало відчутно холодніше. Такої ж погоди варто очікувати на півночі, сході та у центрі країни.

За прогнозом погоди на сайті Ventusky, вже 3 грудня сніг може випасти у Чернігові (0,4 мм), Сумах (0,5 мм), Черкасах (0,2 мм), Полтаві (0,7 мм). Незначний сніг варто очікувати й на Закарпатті (0,4 мм) та Донеччині (0,2 мм). У центральній та західній частині країни — Києві, Черкасах, Житомирі та Рівному, можливі опади. У більшості областей України температура коливатиметься від 0 до -3 градусів.

3 грудня сніжитиме здебільшого на півночі України, скриншот із сайту Ventusky

В Україні прогнозують незначні морози 3 грудня, скриншот із сайту Ventusky

На Івано-Франківщині та Закарпатті може сніжити вже 1-2 грудня. А у Вінниці, Рівному, Хмельницькому та Кропивницькому, а також на півдні України варто очікувати дощів. В інших областях на початку грудня опадів не передбачається.

В окремих областях України очікуються дощі, скриншот із сайту Ventusky

На заході України температура повітря 1-2 грудня прогнозується від 0 до +4 градусів, на півночі — від 0 до -2 градусів. У центрі та сході України варто очікувати +2-4 градуси. Найтепліше буде на півдні країни — +5-7 градусів.

Початок грудня буде відносно теплим в Україні, скриншот із сайту Ventusky

