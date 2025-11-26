Про сніжну та морозну зиму можна забути? Синоптик розповів, якою буде погода у грудні

Перші тижні зимового місяця порадують любителів тепла

Попри те, що грудень у середніх широтах Європи, в Україні в тому числі вважається повноцінним зимовим місяцем, у зв’язку з потеплінням клімату він дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені. Зазначається, що температура повітря тримається вище або близько 0 ° С, кількість сніжних днів зовсім невелика або взагалі їх немає. Разом з тим бувають тумани та дощі, мряка.

Якої погоди очікувати у грудні розповів "Телеграфу" український синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначає, що цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи, в тому числі й в Україні.

Що варто знати

У грудні очікується тепла та малосніжна погода

Стійких морозів не прогнозується до кінця місяця

Сніг варто чекати не раніше третьої декади грудня

Якщо проаналізувати поле атмосферного тиску, стане очевидним той факт, що у грудні переважатиме стійке перенесення повітряних мас із заходу, тобто розвинений зональний тип атмосферної циркуляції. Він стане можливим завдяки активізації атлантичних циклонів у північно-західній частині Європи та переважанням області підвищеного тиску над акваторією Середземного моря та країнами півдня Європи.

Безпосередньо для території України це означає, що очікується більш високий фон температури повітря (щодо кліматичної норми), досить часті тумани, поривчастий вітер і загалом збільшена кількість похмурих днів. Разом з цим, сумарна кількість опадів за місяць по всій Східній Європі передбачається нижче за норму в середньому на 10 – 30 % у зв’язку з вищим атмосферним тиском.

При цьому надмірне зволоження спостерігатиметься в країнах північно-західної Європи за рахунок очікуваної посиленої циклонічної діяльності. Тут також погодні умови будуть набагато нестійкішими із явно вираженими коливаннями температури, швидкості вітру, атмосферного тиску.

Прогноз по декадах

В Україні перша декада грудня пройде в умовах м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів та слабким вітром. Температура повітря буде стабільно вищою за норму і практично у всіх регіонах країни перевищить позначку 0 °С. Тому в найближчій перспективі мешканцям нашої країни не варто очікувати настання метеорологічної зими (тобто періоду зі стійкими морозами). У нічний час спостерігатимуться невеликі морози, проте середньодобова температура виявиться "плюсовою".

У другій декаді місяця прогнозується розвиток потужного та великого антициклону над східною Європою та Уралом, завдяки якому в Україні переважатимуть переважно південно-східні вітри. За таких умов істотних опадів чекати не варто, а температура знову перевищуватиме норму. Відповідно встановлення стабільного снігового покриву також не передбачається.

У третій декаді місяця поступово температура почне наближатися до середньої норми і вже у багатьох областях відзначатимуться невеликі морози та опади переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем. Проте, у південній половині країни, а також на Закарпатті, як і раніше, фіксуватиметься висока температура повітря та продовження метеорологічної осені.

Таким чином, загалом за місяць в Україні переважатиме аномально тепла та досить стійка погода, а середньомісячні показники температури перевищать норму на 1 – 3 °С. Кількість циклонів та пов’язаних з ними атмосферних фронтів над нашою територією буде відносно невелика, тому в більшості областей прогнозується нестача опадів, а переважна частина їх випаде у вигляді дощу та мряки.

На малюнку для наочності представлено усереднене прогностичне поле атмосферного тиску (верхня карта) та аномалій температури по Європі (нижня карта) на грудень 2025 року, згідно з чисельною кліматичною моделлю:

Поле атмосферного тиску (верхня карта) та аномалій температури Європою (нижня карта) на грудень 2025 року

