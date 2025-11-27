Буде сніг чи як завжди? Якої погоди очікувати на Різдво та Новий рік українцям

В останні роки в Україні досить теплі зими

На початку грудня у багатьох містах України збережетьсч тепла погода, тож очікувати снігопадів поки не варто. Але до кінця місяця зима обережно заявить про себе невеликими морозами.

Що відомо:

Початок грудня в Україні видасться теплим, тож у першій декаді місяця буде м’яка та спокійна погода

Напередодні новорічних свят в Україну прийдуть невеликі морози та мокрий сніг із дощем

Про це розповів український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у грудні погода буде стійкою, без різкого похолодання.

Чи буде в Україні сніг на Різдво та Новий Рік

За прогнозом синоптика, у третій декаді грудня у багатьох областях України очікуються невеликі морози з опадами переважно у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем. На півдні країни та на Закарпатті температура залишиться вищою за середню, там зберігатиметься метеорологічна осінь.

Погода в Україні на кінець грудня

Різких похолодань та стійких снігопадів наприкінці грудня не очікується. Загалом, місяць обіцяє бути аномально теплим для зимового періоду: середньомісячна температура перевищить норму на 1–3 градуси.

У більшості регіонів України буде нестача опадів, а їхня переважна частина випаде у вигляді дощу та мряки.

Чи буде сніг на Новий рік в Україні

Як повідомляє Український гідрометцентр, середня температура в грудні коливатиметься від 3° морозу до 5° тепла, що приблизно на 2° вище за звичайну кліматичну норму для першого зимового місяця. У грудні відзначений сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу.

Щодо опадів, то їх очікувана кількість може становити 34–78 мм, а в гірських районах — у середньому 88–105 мм (у межах приблизно 80–100 % норми).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли Київ може накрити перший сніг. Температура повітря коливатиметься від +4 до +3.