Буде сніг чи як завжди? Якої погоди очікувати на Різдво та Новий рік українцям
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В останні роки в Україні досить теплі зими
На початку грудня у багатьох містах України збережетьсч тепла погода, тож очікувати снігопадів поки не варто. Але до кінця місяця зима обережно заявить про себе невеликими морозами.
Що відомо:
- Початок грудня в Україні видасться теплим, тож у першій декаді місяця буде м’яка та спокійна погода
- Напередодні новорічних свят в Україну прийдуть невеликі морози та мокрий сніг із дощем
Про це розповів український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у грудні погода буде стійкою, без різкого похолодання.
Детальніше про прогноз погоди на грудень 2025 року читайте у матеріалі: "Про снігову та морозну зиму можна забути? Синоптик розповів, якою буде погода у грудні"
Чи буде в Україні сніг на Різдво та Новий Рік
За прогнозом синоптика, у третій декаді грудня у багатьох областях України очікуються невеликі морози з опадами переважно у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем. На півдні країни та на Закарпатті температура залишиться вищою за середню, там зберігатиметься метеорологічна осінь.
Різких похолодань та стійких снігопадів наприкінці грудня не очікується. Загалом, місяць обіцяє бути аномально теплим для зимового періоду: середньомісячна температура перевищить норму на 1–3 градуси.
У більшості регіонів України буде нестача опадів, а їхня переважна частина випаде у вигляді дощу та мряки.
Як повідомляє Український гідрометцентр, середня температура в грудні коливатиметься від 3° морозу до 5° тепла, що приблизно на 2° вище за звичайну кліматичну норму для першого зимового місяця. У грудні відзначений сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу.
Щодо опадів, то їх очікувана кількість може становити 34–78 мм, а в гірських районах — у середньому 88–105 мм (у межах приблизно 80–100 % норми).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли Київ може накрити перший сніг. Температура повітря коливатиметься від +4 до +3.