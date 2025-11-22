Зимова казка на заході України не затримається: де вже випало 20 см снігу і чи буде ще (фото, відео)

Львів, Волинь, Тернопіль і не тільки під сніговим покривом — скільки він лежатиме

Західні області України засипало снігом. У Волинській та Львівській області його випало найбільше. Зазначимо, через складні погодні умови можуть спостерігатися перебої у роботі громадського транспорту.

Подекуди, зокрема у Старому Самборі, фіксують понад 20 сантиметрів снігу.

Засніжило на Львівщині

Сніг на Волині

Засніжило в Луцьку

Не відстають і Тернопільщина, Рівненщина, Закарпаття та Прикарпаття. Тут також зранку 22 листопада сніжить.

Початок снігопаду в Тернополі

Згідно з даними Укргідрометцентру, 22 листопада значний дощ та мокрий сніг очікуються у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Погодні явища небезпечні — очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця 1 рівня небезпечності. В Карпатах ситуація складніша — сильний мокрий сніг та II рівень небезпечності, помаранчевий.

Згідно з прогнозом, сипатиме і 23 листопада.

Прогноз погоди на 23 листопада

Синоптики обіцяють 24 листопада послаблення та припинення снігу й дощу у більшості областей. Проте варто очікувати, що зимова казка в листопаді не затримається — згідно з прогнозом, температура вдень буде вище нуля.

Прогноз погоди на 24 листопада

"Телеграф" розповідав, що попри короткочасну "рекламу" зими, найближчими тижнями морозів та снігопадів чекати не варто. Здебільшого більшу частину території країни накриє дощ подекуди зі снігом.