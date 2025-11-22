Зимова казка на заході України не затримається: де вже випало 20 см снігу і чи буде ще (фото, відео)
Львів, Волинь, Тернопіль і не тільки під сніговим покривом — скільки він лежатиме
Західні області України засипало снігом. У Волинській та Львівській області його випало найбільше. Зазначимо, через складні погодні умови можуть спостерігатися перебої у роботі громадського транспорту.
Подекуди, зокрема у Старому Самборі, фіксують понад 20 сантиметрів снігу.
Не відстають і Тернопільщина, Рівненщина, Закарпаття та Прикарпаття. Тут також зранку 22 листопада сніжить.
Згідно з даними Укргідрометцентру, 22 листопада значний дощ та мокрий сніг очікуються у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Погодні явища небезпечні — очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця 1 рівня небезпечності. В Карпатах ситуація складніша — сильний мокрий сніг та II рівень небезпечності, помаранчевий.
Згідно з прогнозом, сипатиме і 23 листопада.
Синоптики обіцяють 24 листопада послаблення та припинення снігу й дощу у більшості областей. Проте варто очікувати, що зимова казка в листопаді не затримається — згідно з прогнозом, температура вдень буде вище нуля.
"Телеграф" розповідав, що попри короткочасну "рекламу" зими, найближчими тижнями морозів та снігопадів чекати не варто. Здебільшого більшу частину території країни накриє дощ подекуди зі снігом.