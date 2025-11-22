Рус

Зимова казка на заході України не затримається: де вже випало 20 см снігу і чи буде ще (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Львів засипає снігом Новина оновлена 22 листопада 2025, 11:18
Львів засипає снігом. Фото Галина Михайлова, "Телеграф"

Львів, Волинь, Тернопіль і не тільки під сніговим покривом — скільки він лежатиме

Західні області України засипало снігом. У Волинській та Львівській області його випало найбільше. Зазначимо, через складні погодні умови можуть спостерігатися перебої у роботі громадського транспорту.

Подекуди, зокрема у Старому Самборі, фіксують понад 20 сантиметрів снігу.

Глибина снігу Львівська область
Засніжило на Львівщині
Сніг на Волині
Сніг на Волині
Засніжило в Луцьку
Засніжило в Луцьку

Не відстають і Тернопільщина, Рівненщина, Закарпаття та Прикарпаття. Тут також зранку 22 листопада сніжить.

Початок снігопаду в Тернополі
Початок снігопаду в Тернополі

Згідно з даними Укргідрометцентру, 22 листопада значний дощ та мокрий сніг очікуються у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Погодні явища небезпечні — очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця 1 рівня небезпечності. В Карпатах ситуація складніша — сильний мокрий сніг та II рівень небезпечності, помаранчевий.

Згідно з прогнозом, сипатиме і 23 листопада.

Прогноз погоди на 23 листопада
Прогноз погоди на 23 листопада

Синоптики обіцяють 24 листопада послаблення та припинення снігу й дощу у більшості областей. Проте варто очікувати, що зимова казка в листопаді не затримається — згідно з прогнозом, температура вдень буде вище нуля.

Прогноз погоди на 24 листопада
Прогноз погоди на 24 листопада

"Телеграф" розповідав, що попри короткочасну "рекламу" зими, найближчими тижнями морозів та снігопадів чекати не варто. Здебільшого більшу частину території країни накриє дощ подекуди зі снігом.

Теги:
#Погода #Снігопад