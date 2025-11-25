Зимова казка у Львові розтанула: коли до міста повернеться справжня зима

Найближчим часом у Львові затримається тепло

Днями на заході України випав перший сніг, у Львові була справжня зимова казка. Однак, як прогнозували синоптики, така погода не затрималася. Ртутні стовпчики поповзли нагору, а сніг змінився брудом.

"Телеграф" вирішив дізнатися, коли до Львова повернеться зима з властивими їй атрибутами – снігом та морозом.

Сьогодні у Львові дощить, а максимальна температура повітря становить +6 градусів.

Такий вигляд має Львів 25 листопада

За даними сайту meteo.ua, це не межа — у середу, 26 листопада, повітря прогріється до 9 градусів тепла, обіцяють синоптики.

За прогнозом, схожа погода триватиме досить довго. Нічна температура вперше впаде нижче нуля аж 10 грудня, водночас у світлий час доби все одно очікуються "плюси". Починаючи з 16 числа синоптики обіцяють дощ зі снігом та сніг протягом кількох днів.

Погода у Львові до 22 грудня 2025 року, скріншот

За даними сайту Meteofor, мокрий сніг із дощем у Львові розпочнеться вже 10 грудня і триватиме 6 днів. Водночас у таблиці навіть у ці дні відсутні негативні температури – у найхолодніші ночі ртутні стовпчики зупиняться на нульовій позначці.

Погода у Львові до 14 грудня 2025 року, скріншот

Варто зазначити, що довгострокові прогнози найчастіше зазнають коригування з часом.

Раніше ми повідомляли, що вже 3 грудня сніг може випасти у Чернігові, Сумах, Черкасах, Полтаві. Невеликий сніг слід очікувати на Закарпатті та Донбасі. У центральній та західній частині країни — Києві, Черкасах, Житомирі та Рівному також можливі опади.