Неймовірні кадри з Антарктиди! Українські полярники показали, як утворюються снігові скульптури (фото)

Ці унікальні снігові утворення формуються під дією вітру на краях льодовиків і скель

Українські полярники зі станції "Вернадський" поділилися унікальним фотозвітом. Він демонструє рідкісне природне явище — снігові карнизи.

Ці ефектні снігові виступи, як пояснили на станції, часто формуються на вершинах скель, гірських хребтах і краях льодовиків. І тепер ми маємо змогу побачити їх завдяки дослідникам.

Що таке сніговий карниз і як він утворюється

Сніговий карниз виникає завдяки руху снігу під впливом вітру. Під час хуртовин і поземків сніг переноситься з навітряного боку схилу, а на протилежному (підвітряному) боці його "ловить" завихрення повітря. Ці повітряні потоки зустрічаються на самому краю гребеня, утворюючи зону штилю — саме там сніг осідає й накопичується.

На відміну від піщаних дюн, де частинки легко пересуваються і розсіюються, сніг здатний злипатися та триматися у сформованій формі. Через це виступи зі снігу "застигають" на деякий час, утворюючи хвилеподібні гребінці, які можна спостерігати на фото.

Снігові карнизи в Антарктиді, фото: Зоя Швидка

Як вчені пояснюють таке явище

Денис Пішняк, керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу Національного антарктичного наукового центру, роз’яснює: "Карниз утворився саме в цьому місці через унікальну форму схилів, які створили так званий "сніговий струмок" — природний шлях, до якого тяжіє сніг, що переноситься вітром". Цей фактор є вирішальним для формування подібних снігових виступів.

Значення таких спостережень для науки та широкої аудиторії

Завдяки зусиллям українських дослідників ми маємо унікальну можливість зазирнути у неповторний світ антарктичної природи через їхні фото й пояснення. Це поштовх для кращого розуміння атмосферних процесів і формування крижаних ландшафтів, а також спонукає поважати і захищати це крихке природне середовище.

