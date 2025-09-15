Неймовірні кадри з Антарктиди! Українські полярники показали, як утворюються снігові скульптури (фото)
Ці унікальні снігові утворення формуються під дією вітру на краях льодовиків і скель
Українські полярники зі станції "Вернадський" поділилися унікальним фотозвітом. Він демонструє рідкісне природне явище — снігові карнизи.
Ці ефектні снігові виступи, як пояснили на станції, часто формуються на вершинах скель, гірських хребтах і краях льодовиків. І тепер ми маємо змогу побачити їх завдяки дослідникам.
Що таке сніговий карниз і як він утворюється
Сніговий карниз виникає завдяки руху снігу під впливом вітру. Під час хуртовин і поземків сніг переноситься з навітряного боку схилу, а на протилежному (підвітряному) боці його "ловить" завихрення повітря. Ці повітряні потоки зустрічаються на самому краю гребеня, утворюючи зону штилю — саме там сніг осідає й накопичується.
На відміну від піщаних дюн, де частинки легко пересуваються і розсіюються, сніг здатний злипатися та триматися у сформованій формі. Через це виступи зі снігу "застигають" на деякий час, утворюючи хвилеподібні гребінці, які можна спостерігати на фото.
Як вчені пояснюють таке явище
Денис Пішняк, керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу Національного антарктичного наукового центру, роз’яснює: "Карниз утворився саме в цьому місці через унікальну форму схилів, які створили так званий "сніговий струмок" — природний шлях, до якого тяжіє сніг, що переноситься вітром". Цей фактор є вирішальним для формування подібних снігових виступів.
Значення таких спостережень для науки та широкої аудиторії
Завдяки зусиллям українських дослідників ми маємо унікальну можливість зазирнути у неповторний світ антарктичної природи через їхні фото й пояснення. Це поштовх для кращого розуміння атмосферних процесів і формування крижаних ландшафтів, а також спонукає поважати і захищати це крихке природне середовище.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українські полярники помітили незвичайного пінгвіна. Його також називають "поліцейським" через тонку смужку на підборідді.