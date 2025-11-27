Зима вже на порозі: коли сніг накриє Київ, синоптики назвали дату
Прогноз може змінитися будь-якої миті
У грудні снігова погода накриє Київ, незважаючи на те, що ця зима має здивувати аномальним теплом. Температура опуститься до 0 і протягом дня буде справжня зимова казка.
Відповідні прогнози були опубліковані на погодних сайтах Weather та Ventusky.
Так, згідно з даними сайту Weather, 10 грудня у столиці вранці буде хмарно, а потім можливий дощ зі снігом. Вірогідність опадів 50%.
Вдень очікується мінлива хмарність та можливий сніг. Імовірність опадів оцінюється лише на рівні 40%. Температура повітря у цей день буде на рівні 0 градусів. Вітер — південно-східний.
Водночас на сайті Ventusky вказано протилежне, що сніг у цей день не очікується. Навпаки, столицю, мабуть, накриють дощі.
Варто уїсти, прогнози на стільки тривалий час можуть змінитися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у грудні. За його словами, цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи, зокрема й в Україні.