Зима вже на порозі: коли сніг накриє Київ, синоптики назвали дату

Прогноз може змінитися будь-якої миті

У грудні снігова погода накриє Київ, незважаючи на те, що ця зима має здивувати аномальним теплом. Температура опуститься до 0 і протягом дня буде справжня зимова казка.

Відповідні прогнози були опубліковані на погодних сайтах Weather та Ventusky.

Так, згідно з даними сайту Weather, 10 грудня у столиці вранці буде хмарно, а потім можливий дощ зі снігом. Вірогідність опадів 50%.

Прогноз погоди на 10 грудня. Скріншот: Weather

Вдень очікується мінлива хмарність та можливий сніг. Імовірність опадів оцінюється лише на рівні 40%. Температура повітря у цей день буде на рівні 0 градусів. Вітер — південно-східний.

Водночас на сайті Ventusky вказано протилежне, що сніг у цей день не очікується. Навпаки, столицю, мабуть, накриють дощі.

Прогноз погоди на 10 грудня. Скріншот: Ventusky

Прогноз погоди на 10 грудня. Скріншот: Ventusky

Варто уїсти, прогнози на стільки тривалий час можуть змінитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у грудні. За його словами, цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи, зокрема й в Україні.