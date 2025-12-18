Замість "Копійочки" тепер "Шагійочка"? Українці штампують меми про шаги, зібрали кращі

Перейменування копійок на шаги в Україні спровокувало хвилю мемів в соцмережах

У четвер, 18 грудня, народні обранці підтримали в першому читанні законопроєкт про перейменування української розмінної монети "копійка" на "шаг". Українці з гумором та іронією відреагували на такі ініціативи.

Відразу після голосування користувачі соцмереж почали жартувати та створювати цікаві меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав кілька веселих та смішних коментарів з мережі.

Що потрібно знати:

18 грудня Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт про повернення монетам назви "шаг"

На шаги будуть замінені монети номіналом в 50 копійок без додаткових витрат для державного бюджету

НБУ розробляє новий дизайн для монет номіналом в 50 шагів

Як жартують українці

Мережа магазинів побутових товарів запропонувала користувачам своєрідне парі. Там пропонують перейменувати мережу, якщо допис щодо цього збере 1000 лайків.

"1000 вподобань і ми міняємо назву на Шагійочка!", — йдеться в повідомленні.

Жарти щодо переіменування копійок на шаги

Один з користувачів запропонував ребус. Зобразивши на малюнку 1 копійку, букву "і" та зображення гімнастичного мату, він запропонував розгадати його значення. Відповідь була надана майже миттєво.

"Шаг і мат", — зазначено у повідомленні.

Також користувачі жартували щодо мережі аптек "Копійочка", які повиннім будуть переназиватись через такі нововведення. На малюнку зображено нічного метелика, який має загрозливий вигляд.

Деякі люди відреагували на такі новини з іронією. Люди не зовсім розуміють своєчасність цієї ініціативи в такий складний час.

"Я вже рівно тиждень без світла й кінця-краю не видно. Новини: Копійки перейменували в шаг", — написала одна з коментаторок.

Що відомо про шаги

Як повідомляв "Телеграф" українські гроші-шаги стосуються до маловідомої сторінки становлення української державності та фінансової системи початку XX століття. 19 грудня 1917 року Центральною Радою УНР був ухвалений тимчасовий Закон про випуск державних кредитних білетів, згідно з яким один карбованець поділявся на 200 шагів.

Спочатку ці марки планувалися виключно як поштові мініатюри, однак через різке зменшення обігу дрібних монет їх почали використовувати як грошові знаки. Цей процес офіційно затвердили 18 квітня 1918 року, після ухвалення закону, що дозволяв використовувати марки як платіжні засоби.

Ескізи для марок створили відомі українські художники Георгій Нарбут та Антон Середа. Марки-шаги виготовлялися в Києві на друкарні Василя Кульженка. Вони мали різні номінали: 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. На зворотному боці марок був напис "Ходить нарівні з дзвінкою монетою", що підкреслювало їх статус як грошових знаків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Національний банк України у 2022-2024 роках вилучив з обігу зношені та пошкоджені купюри на суму 333,5 млрд грн. Також вилучено монет на 31 млн грн.