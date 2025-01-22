Шаг ходив Україні замість дрібних монет: чому про нього забули

Історія українських грошей-шагів, які з'явилися в часи УНР, розкриває маловідому сторінку становлення української державності та фінансової системи початку XX століття.

Українці, на жаль, забули про важливість шагів у нашій культурі. Радянська влада змусила нас забути багато чого, зокрема й про шаги, які мають глибоке коріння в історії України.

Український історик, нумізмат та музеєзнавець Андрій Бойко-Гагарін вирішив нагадати, що шаг вводився ще за часів Михайла Грушевського, видатного українського історика та політичного діяча, який також відігравав важливу роль у формуванні української національної ідентичності. Це унікальна історія часів, коли Україна формувала власну грошову систему.

Розмінні марки як частина історії

Перші українські марки-шаги з'явилися в Україні під час Центральної Ради в 1917 році. 19 грудня 1917 року був ухвалений тимчасовий Закон про випуск державних кредитних білетів, згідно з яким один карбованець поділявся на 200 шагів. Спочатку ці марки планувалися виключно як поштові мініатюри, однак через різке зменшення обігу дрібних монет їх почали використовувати як грошові знаки. Цей процес офіційно затвердили 18 квітня 1918 року, коли було ухвалено закон, що дозволяє використовувати марки як платіжні засоби.

Дизайн та виготовлення

Марки-шаги виготовлялися в Києві на друкарні Василя Кульженка. Вони мали різні номінали: 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Ескізи для марок створили відомі українські художники Георгій Нарбут та Антон Середа. На зворотному боці марок був напис "Ходить нарівні з дзвінкою монетою", що підкреслювало їх статус як грошових знаків.

Фальшування грошей: кримінальний аспект

Фальшування розмінних знаків стало серйозним кримінальним злочином у 1919-1920 роках. Спогади про Кам'янець-Подільський як центр фальшування підтверджують важливість цих знаків у суспільстві. Підроблені шаги доводять цінність і популярність платіжного знака серед населення. Це також підкреслює необхідність боротьби держави проти таких злочинів.

Хоча УНР проіснувала лише кілька років, її вплив на формування української національної ідентичності та фінансової системи відчувається й сьогодні. Відродження терміна "шаг" у сучасному контексті може стати символом повернення до історичних коренів і відновлення національної пам'яті.

Сьогодні важливо відродити пам'ять про шаги та їхнє місце в українській культурі, а також вшанувати постать Михайла Грушевського як одного з основоположників української національної свідомості. Пам'ять про ці елементи нашої історії допоможе зміцнити національну ідентичність та сприятиме розвитку культурної спадщини України.

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