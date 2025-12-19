Заміна копійок на шаги: скільки Україні коштуватиме цей перехід

Дизайн кроків уже давно розроблено

Перехід на нову розмінну монету — шаги — не спричинить додаткових витрат ні з боку держави, ні з боку громадян. Наразі вигідно пустити в обіг лише одну монету — 50 копійок мають бути замінені на 50 шагів.

Що потрібно знати:

Собівартість карбування 50 копійок та 50 шагів однакова

50 копійок поступово можуть замінити на 50 шагів, інші дрібні монети вводити не планують

Старі та нові монети ходитимуть паралельно

Про це сказав доктор економічних наук Олександр Савченко в ефірі "Київ24", коментуючи ініціативу Національного банку України щодо перейменування оборотної монети. За його словами, собівартість карбування залишається однаковою.

Для українців та держави це нічого не коштуватиме, бо собівартість карбування 50 копійок чи 50 шагів має однакові витрати. Просто деякий час в обігу будуть як старі копійки, так і нові шаги. Тобто відповідь така, для держави це нічого не коштує сказав він.

Савченко також наголосив, що дизайн нової монети не вимагатиме додаткових розробок, оскільки він був створений ще близько 35 років тому.

Додамо, що Верховна Рада схвалила законопроєкт про повернення шагів 18 грудня у першому читанні, остаточне голосування – 27 грудня.

2024 року в Нацбанку було запропоновано ініціативу повернутися до шагів. У НБУ пояснювали це прагненням відновити історичну справедливість, позбутися російського впливу у грошовій системі та повернути елементи національної традиції.

Що відомо про шаги

Українські гроші-шаги належать до маловідомої сторінки становлення української державності та фінансової системи початку XX століття. 19 грудня 1917 року Центральною Радою УНР було прийнято тимчасовий Закон про випуск державних кредитних квитків, згідно з яким один карбованець ділився на 200 шагів.

Спочатку ці марки планувалися виключно як поштові мініатюри, проте через різке зменшення обігу дрібних монет їх почали використовувати як грошові знаки. Цей процес було офіційно затверджено 18 квітня 1918 року, після ухвалення закону, що дозволяв використовувати марки як платіжні кошти.

Ескізи для марок створили відомі українські художники Георгій Нарбут та Антон Середа. Марки-шаги виготовлялися у Києві на друкарні Василя Кульженка. Вони мали різні номінали: 10, 20, 30, 40 та 50 шагів. На зворотному боці марок був напис "Ходить нарівні з дзвінкою монетою", що підкреслювало їх статус як грошових знаків.

У 1990-х роках після проголошення незалежності України про шаг згадали знову, і зробили як монету замість російської "копійки". У 1992 році було викарбувано пробну партію шагів, але з політичних причин вони не потрапили в обіг.

50 шагів. Фото: Violity

Голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, якщо Верховна Рада підтримає введення шагу — він отримає "фантастичний" дизайн. Поки що його розробка не розпочалася, тому навіть якого кольору можуть бути монети невідомо, проте точно знаємо номінал — 50 кроків.

Це пов’язано з тим, які монети карбує Нацбанк. Вилучати монети, що діють, у разі офіційного рішення про перехід на шаги ніхто не буде, а процес впровадження не потягне додаткових витрат з державного бюджету. Монети 50 копійок повинні карбуватися ще якийсь час – їх просто замінять на шаги.

