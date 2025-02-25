Виглядала зовсім інакше: історик розповів, як змінилася українська гривня протягом тисячоліття

Від срібних зливків Київської Русі до сучасних банкнот — українська гривня пройшла тисячолітній шлях еволюції

Українська гривня, яку ми знаємо сьогодні, має багатовікову історію, що сягає часів Київської Русі. У ті часи гривня була не тільки грошовою одиницею, а й мірою ваги срібла.

У середньовіччі існувало кілька типів гривень, кожен з яких мав свою унікальну форму та вагу. Як вони виглядали, розповів історик Олександр Алфьоров.

Київська гривня (10-13 століття)

Першою відомою гривнею була київська гривня, яка мала вагу близько 150-200 грамів і виглядала як шестикутний ромб. Ці срібні зливки використовувалися як одиниця виміру срібла та засобом накопичення багатства. Київські гривні датуються другою половиною XII — першою половиною XIII століття і мали шорстку поверхню з дефектами лиття.

Чернігівська гривня (11-13 століття)

Чернігівська гривня мала форму витягнутого ромбика і вагу близько 200 грамів. Її назва не пов'язана з місцем побутування, а з місцем першої знахідки. Чернігівські гривні були важливими засобами обігу в торгівельних операціях того часу.

Новгородська гривня

Новгородська гривня мала форму паличка і вагу близько 200 грамів. Цей тип гривень використовувався довше за інші, існував аж до кінця XV століття.

Галицька та волинська гривні

Галицька гривня XIII століття мала форму зігнутої палички, а волинська гривня XIII-XIV століття — вигнутої палички. Обидва типи мали вагу близько 200 грамів срібла. Ці регіональні варіанти свідчать про різноманітність грошових систем у середньовічній Україні.

Сучасна Гривня

Сучасна українська гривня була введена в обіг у вересні 1996 року після грошової реформи. Вона замінила тимчасову валюту — український карбованець, який використовувався під час перехідного періоду після здобуття незалежності України. Сучасна гривня стала символом незалежності України і використовується як офіційна валюта країни.

Українська гривня має тисячолітню історію, від давніх срібних зливків до сучасних банкнот і монет. Кожен тип гривні відображає унікальні історичні та культурні особливості України, роблячи її валюту справжнім національним надбанням.

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