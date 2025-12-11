Погорить техніка та не лише: харків'янам дали дві важливі поради під час відключень світла
Енергетики пояснили, як діяти безпечно
Вимкнулося світло – вимкни техніку, інакше доведеться купувати нову. Енергетики дали харків'янам дві ключові поради, які врятують побутові прилади від смерті після чергового відключення електрики.
Що треба знати:
- Вимикайте техніку з розеток заздалегідь
- Одночасне увімкнення приладів створює стрибок напруги
- Реле напруги врятує дорогу техніку
Як правильно діяти після відновлення живлення та які правила допоможуть уникнути зайвих втрат, розповіли у "Харківобленерго".
Коли світло повертається після відключення, тисячі людей одночасно вмикають обігрівачі, бойлери, електроплити та інші потужні прилади. Це створює величезне навантаження на мережу. Напруга починає стрибати, і саме ці стрибки вбивають чутливу електроніку.
Різке одночасне ввімкнення тисяч енергоємних приладів створює значний стрибок напруги, що, на жаль, може призвести до чергового аварійного відключення та пошкодження чутливої електроніки,
Холодильники, пральні машини, посудомийки, телевізори – вся ця техніка може не пережити перенапругу. Ремонт обійдеться в тисячі гривень, а іноді прилад доведеться викинути назовсім.
Фахівці радять вимикати з розеток усі потужні пристрої заздалегідь, щоб вони не стартували автоматично. Коли електрика повернулась, варто зачекати 15–20 хвилин, щоб напруга стабілізувалася. Спочатку можна увімкнути освітлення та поставити на зарядку телефон, а інші прилади підключати поступово. Якщо світло блимає чи напруга нестабільна, техніку включати не рекомендують.
Як захистити техніку
Щоб зменшити ризики, енергетики радять встановити реле напруги або пристрої захисного вимкнення. Такі рішення допомагають убезпечити холодильники, пральні та посудомийні машини, телевізори та іншу техніку.
Якщо в домі є резервне живлення, наприклад акумулятори чи інвертори, потрібно вчасно перемикати їх з активного у пасивний режим, якщо це не робиться автоматично.
У "Харківобленерго" нагадують про важливість дотримання простих правил електробезпеки та обережності під час відключень і подальших увімкнень.
