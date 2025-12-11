Погорить техніка та не лише: харків'янам дали дві важливі поради під час відключень світла

Енергетики пояснили, як діяти безпечно

Вимкнулося світло – вимкни техніку, інакше доведеться купувати нову. Енергетики дали харків'янам дві ключові поради, які врятують побутові прилади від смерті після чергового відключення електрики.

Що треба знати:

Вимикайте техніку з розеток заздалегідь

Одночасне увімкнення приладів створює стрибок напруги

Реле напруги врятує дорогу техніку

Як правильно діяти після відновлення живлення та які правила допоможуть уникнути зайвих втрат, розповіли у "Харківобленерго".

Коли світло повертається після відключення, тисячі людей одночасно вмикають обігрівачі, бойлери, електроплити та інші потужні прилади. Це створює величезне навантаження на мережу. Напруга починає стрибати, і саме ці стрибки вбивають чутливу електроніку.

Різке одночасне ввімкнення тисяч енергоємних приладів створює значний стрибок напруги, що, на жаль, може призвести до чергового аварійного відключення та пошкодження чутливої електроніки, кажуть у "Харківобленерго".

Холодильники, пральні машини, посудомийки, телевізори – вся ця техніка може не пережити перенапругу. Ремонт обійдеться в тисячі гривень, а іноді прилад доведеться викинути назовсім.

Фахівці радять вимикати з розеток усі потужні пристрої заздалегідь, щоб вони не стартували автоматично. Коли електрика повернулась, варто зачекати 15–20 хвилин, щоб напруга стабілізувалася. Спочатку можна увімкнути освітлення та поставити на зарядку телефон, а інші прилади підключати поступово. Якщо світло блимає чи напруга нестабільна, техніку включати не рекомендують.

Стрибки напруги у мережі

Як захистити техніку

Щоб зменшити ризики, енергетики радять встановити реле напруги або пристрої захисного вимкнення. Такі рішення допомагають убезпечити холодильники, пральні та посудомийні машини, телевізори та іншу техніку.

Якщо в домі є резервне живлення, наприклад акумулятори чи інвертори, потрібно вчасно перемикати їх з активного у пасивний режим, якщо це не робиться автоматично.

У "Харківобленерго" нагадують про важливість дотримання простих правил електробезпеки та обережності під час відключень і подальших увімкнень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли українці відчують реальне покращення із відключеннями. Найскладніша ситуація була в неділю та понеділок, 7 та 8 грудня.