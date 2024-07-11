Рейтинг зарядних станцій: топ-10 найпопулярніших моделей

Станцію варто обирати, виходячи з ваших потреб

Через постійні відключення світла в Україні багато хто замислився про придбання зарядної станції. Цей пристрій дасть змогу користуватися побутовими приладами та заряджати інші гаджети навіть коли відсутнє електропостачання.

"Телеграф" розбирався, які зарядні станції користуються в Україні найбільшим попитом. На популярність тієї чи іншої моделі одразу впливають декілька факторів.

Економний варіант

Не секрет, що зарядна станція недешевий пристрій. Тому зазвичай найбільший попит мають компактні зарядні станції. Вони мають номінальну потужність від 200 до 600 Вт, а їхня ємність складає трохи більше як 200 Вт·год. Коштують такі станції близько 10 тисяч гривень.

До цього сегменту належать наступні станції:

Anker 521;

Jackery Explorer 240;

Bluetti EB3A;

EcoFlow River mini.

Bluetti EB3A

За допомогою цих пристроїв ви зможете зарядити планшет, ноутбук, смартфон та інші мобільні пристрої. Також їх буде достатньо, щоб на декілька годин ввімкнути світло у квартирі. Проте заживити іншу побутову техніку з ними не вийде. Заряду таких вистачатиме на 1-2 дні в економному режимі.

Середній діапазон

Моделі, представлені у цій категорії, коштують 15-20 тисяч гривень. Вони мають номінальну потужність 500-700 Вт. Проте їхня ємність складає понад 500 Вт·год. До цього цінового діапазону належать наступні станції:

Jackery Explorer 500;

Bluetti EB55;

Ecoflow River 2 Max.

Ecoflow River 2 Max

Ці станції дозволять ввімкнути світло у квартирі, включити телевізор, а також навіть заживити якийсь з економних кухонних приладів. Такими станціями можна буде користуватися вже 2-3 дні в екорежимі.

Максимальний комфорт

За такі станції вже прийдеться заплатити від 40 до 60 тисяч гривень. Номінальна потужність у цих моделей коливається від 1000 до 1800 Вт, а у деяких моделей навіть неймовірні 3000 Вт. А їхня ємність складає 1000-1200 Вт·год. До цього сегменту можна віднести:

Anker 757;

EcoFLow Delta 2;

Jackery Explorer 1000 Pro.

Anker 757

Ці станції дозволять постійно мати світло, під'єднати холодильник та інші побутові прилади. У деяких випадках можна буде заживити навіть пральну машину.

Раніше "Телеграф" писав про те, яку зарядну станцію вибрати для роботи вдома.