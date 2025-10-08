Економія може бути дуже помітною. Як та на яких приладах можна заощадити електроенергію

Прості способи заощадити електроенергію: що варто змінити вже зараз

Росія активізувала удари по енергетичних об'єктах України. Енергетики закликають економити електрику — як це зробити максимально ефективно.

"Телеграф" розповідає, які побутові прилади споживають найбільше енергії. Є способи знизити цей показник.

Що треба знати:

Через удари РФ по енергетиці, українців просять ощадливо споживати електрику

Є можливість скоротити використання електроенергії в побуті

Розморожування продуктів у холодильнику та використання залишкового тепла плити допомагають заощадити до 10-15% затрат

Як ефективно економити електрику

Відключення приладів з режиму очікування. Ми не звикли витягати шнур з розетки щоразу, тому багато електроприладів продовжують споживати енергію навіть у вимкненому стані. В результаті телевізори, зарядні пристрої, мікрохвильові печі можуть витрачати до 10% всієї спожитої електроенергії в домі в період, коли вони навіть не використовуються. Щоб цього не відбувалося, треба використовувати подовжувачі з вимикачем або просто щоразу відключати пристрої з розетки.

Подовжувач з вимикачем

Раціональне використання побутової техніки. Є сенс переглянути свої звички — не вмикати пралку заради одних джинсів, а завантажувати її повністю. Це ж стосується й посудомийної машини.

Утеплення будинку. Утеплення квартири чи будинку значно знижує кількість електроенергії, необхідної на обігрів. Треба слідкувати, щоб не було витоку тепла також через вікна та двері.

Утеплення будинку допомагає економити

Які прилади споживають найбільше електрики

Найбільший пожирач енергії — кондиціонер. Хоча масово їх використовують влітку, з настанням холодів їх можуть вмикати на підігрів приміщення. Треба обирати енергоефективні моделі та не вмикати кондиціонери без нагальної потреби.

Наступними йдуть водонагрівачі та бойлери. Щоб знизити споживання енергії цими приладами, фахівці рекомендують ізолювати бак водонагрівача, що скоротить втрати тепла.

Третє місце за енергоспоживанням посідають прилади, що працюють цілодобово — холодильники та морозильні камери. Краще одразу обирати енергоефективні моделі, а також своєчасно видаляти намерзлий лід.

Також значна частина електроенергії споживають плити та духові шафи. В цьому випадку також варто обирати енергоефективні моделі. Скоротити час на приготування їжі допомагає мультиварка, що готує під тиском.

Пральна машина також використовує чимало кіловат. Щоб знизити цей показник, прати треба лише за повної загрузки барабана пралки. Також за можливості, обирати нижчу температуру прання. Крім того, можна встановити нижчий ступінь віджиму.

Два небанальні лайфхаки для економії електроенергії

Розморожуйте продукти в холодильнику. Коли дістаєте щось з морозилки для розморожування, кладіть у в основну камеру холодильника. Розморожуючись, продукт знижуватиме температуру в холодильнику. Завдяки цьому компресор працюватиме менше, щоб підтримувати потрібну температуру.

Не нехтуйте залишковим теплом. Вимикайте електроплиту або духовку за 5-10 хвилин до готовності страви. Їжа дійде до готовності шляхом залишкового тепла. Це особливо актуально для супів, каш, запіканок та випічки. Такий трюк може зменшити витрати на приготування їжі на 10-15%.

