На стінках холодильника з’являється лід: як швидко і просто вирішити проблему

Через лід техніка починає працювати значно гірше

Якщо на стінках вашого холодильника ви помітили шар льоду на стінках – це поганий знак. Намерзання можуть знизити ефективність охолодження і навіть збільшити споживання електроенергії. Є кілька простих, але дієвих лайфхаків від цього.

Що потрібно знати:

Навіть незначні перепади температури прискорюють появу крижаної кірки

Фахівці радять протирати внутрішні стінки холодильника розчином гліцерину чи оливкової олії.

Не слід повністю вимикати холодильник для "глибокого розморожування"

Важливо розуміти, що поява інею майже завжди пов’язана з порушенням роботи окремих елементів або неправильним використанням техніки. У жодному разі не варто ігнорувати появу намерзання на стінках, інакше така неприємність може призвести до серйозніших поломок. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як цього уникнути.

Причини появи льоду:

часте відкривання холодильника;

зберігання гарячих страв чи рідин;

забитий дренажний отвір, через який не стікає волога.

Як уникнути намерзання льоду

Фахівці з ремонту холодильників, як пише ТСН, радять дотримуватись таких правил:

Очистіть дренаж. Для очищення отвору в задній стінці холодильника необхідно використовувати пластикову паличку або м’який дріт. Якщо він забитий, вода не зможе стікати і перетворюватися на лід.

Для очищення отвору в задній стінці холодильника необхідно використовувати пластикову паличку або м’який дріт. Якщо він забитий, вода не зможе стікати і перетворюватися на лід. Перевірте ущільнювач. Слід перевірити, чи еластичність не втратила гумова прокладка на дверцятах. Адже якщо це так, то холод виходить назовні, а тепле повітря потрапляє усередину. Це головна причина намерзання. Для того, щоб продовжити термін служби, фахівці радять змащувати ущільнювач вазеліном або силіконовим мастилом.

Слід перевірити, чи еластичність не втратила гумова прокладка на дверцятах. Адже якщо це так, то холод виходить назовні, а тепле повітря потрапляє усередину. Це головна причина намерзання. Для того, щоб продовжити термін служби, фахівці радять змащувати ущільнювач вазеліном або силіконовим мастилом. Слідкуйте за температурою. У холодильній камері оптимальна температура +3 … +5 ° C, в морозильній — близько -18 ° C. Якщо температура буде нижчою, компресор своєю чергою працюватиме безперервно і на стінах з’являється іній.

У холодильній камері оптимальна температура +3 … +5 ° C, в морозильній — близько -18 ° C. Якщо температура буде нижчою, компресор своєю чергою працюватиме безперервно і на стінах з’являється іній. Не залишайте їжу без кришки. Річ у тому, що волога з продуктів випаровується та осідає у вигляді льоду. Страви краще зберігати у контейнерах або загортати у плівку.

Корисний лайфхак

Досвідчені майстри радять використовувати простий, але ефективний лайфхак, щоб не стикатися з намерзанням льоду в холодильнику. Так, одразу після очищення холодильника необхідно протерти його внутрішні стінки розчином гліцерину або оливкової олії. Таким чином, тонка захисна плівка не дасть вологи осідати та замерзати.

Важливо додати, що такий метод є безпечним і не вплине на запах продуктів. Є лише великий плюс – цей лайфхак продовжить термін служби холодильника.

Також майстри зазначають, що не слід повністю вимикати холодильник для "глибокого розморожування", якщо крига тільки з’явилася. Найкращим варіантом буде протерти стінки теплою водою із содою або лимонним соком. Це допоможе не тільки позбутися інею, але й прибрати зайвий запах.

Що потрібно робити для профілактики

Хоча б раз на тиждень слід просто протерти внутрішні стінки холодильника сухою серветкою. Навіть якщо криги немає, серветкою видалиться весь конденсат, який зазвичай стає льодом.

Не варто забивати холодильник вщент. Якщо продукти впритул стоять до задньої стінки, холод розподіляється нерівномірно — на стінку більше осідає волога.

Не варто забивати холодильник продуктами впритул. Фото: Piхabay

Раз на місяць потрібно проводити перевірку ущільнювача. Прикладіть аркуш паперу до ущільнювача на дверцятах і закрийте двері. Якщо лист витягується легко, ущільнювач погано прилягає та пропускає тепле повітря.

Не потрібно ставити холодильник упритул до стіни. Мінімальний відступ — 5-7 см. Так компресор ефективніше відводить тепло, а неправильна робота холодильника часто призводить до намерзання льоду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як утримати температуру в холодильнику на час відключення світла.