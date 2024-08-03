Туристи заявляють про неприємний сюрприз на курорті в Карпатах: доводиться закінчувати відпочинок раніше

Ця проблема спіткає людей майже щороку

Люди, що відпочивають у Буковелі скаржаться на масові отруєння та захворювання на ротавірусну інфекцію, якою нібито заразились через воду.

У мережі користувачі публікують відео, де показують, що можна побачити на карпатському курорті влітку 2024 року. На кадрах зображені — унітаз, вода мінеральна, сорбуючі ліки та ліжко.

"Ротавірус тепер став хворобою Буковелю. Беріть з собою ліки", — саме так підписано відео.

Водночас у коментарях люди додають, що минулого року також відпочиваючих спіткав ротавірус, який зіпсував відпочинок. Нібито в Карпатах влітку така ситуація щороку, дехто навіть був вимушений передчасно забрати дітей з табору.

Жінка, яка опублікувала відео, радить пити лише покупну в пляшках воду, і з нею ж чистити зуби та мити посуд, аби уникнути біди.

Зауважимо, що головною з причин поширеності ротавірусу в Буковелі вважають близьку забудову курорту до приватних осель. Адже в Карпатах переважають села, які не мають централізованої каналізації і більшість стічних вод потрапляє у ґрунти, а потім й у підземні води та родовища.

Аби уникнути підхоплення ротавірусу туристам радять не вживати тамтешню воду та не куштувати їжу, що приготована на ній. Особливо це стосується фудкортів. Краще купувати їжу у заводських пакуваннях, а чай та каву робити самостійно з бутельованої води.

Водночас українці також скаржаться на те, що придбати квитки на напрямки до Карпат та деякі інші в Укрзалізниці майже неможливо. Адже місця у цілих потягах розлітаються за кілька хвилин, проте справа не у підвищеному попиті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Карпати стали "жіночим курортом" цього літа. Названо найпопулярніші напрямки.