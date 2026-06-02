Квартири на мільйони та елітні BMW: як живе родина ексгенпрокурора Яреми

Нерухомість у престижних ЖК Києва та дорогі авто оформлені на членів сім’ї

Колишній нардеп та Генпрокурор Віталій Ярема, що пішов у відставку у 2014 році, — один із найвідоміших мешканців "Царського села", елітного району на Печерську. Йому та членам його родини належать нерухомість та автомобілі, вартість яких можна оцінити в кілька мільйонів доларів.

Детальніше статки ексгенпрокурора "Телеграф" розбирає в статті: "Родина колишнього генпрокурора Яреми скупила квартири в елітних ЖК". Зауважимо, що у 2016 році Віталій Ярема відкрив ФОП, як і його діти та дружина. Оскільки він перебуває на третій групі єдиного податку, він — представник малого бізнесу.

Що відомо про статки родини Віталія Яреми до його відставки

У 2011 році дочка Віталія Ярема Ілона стала власницею трьох паркомісць в багатоповерхівці на вул.Микільсько-Слобідській. Дівчині було 19 років. Вже за два роки, у 2013, коли її батько був народним депутатом від "Батьківщини", у власності Ілони Яреми з'явилась квартира, площею 113,7 кв. м в ЖК "Новопечерські Липки" та паркомісце там же. Станом на зараз, квадратний метр такої житлової площі коштує від 2,6 тис.доларів. Квартира, аналогічна придбаній, може коштувати близько 300 тис. доларів.

Окрім Ілони та ще однієї неповнолітньої доньки, у Яреми є син Валерій. У 2012 році на нього оформили паркомісце в ЖК "Печерські Вежі".

Статки родини Яреми після відставки з посади Генпрокурора

Після 2016 року ситуація в родині не погіршилась. В 2016 Ілона Ярема стала власницею квартири площею 212,5 кв. м в Царському селі на вул. Редутній. Вікна частини кімнат виходять на монумент "Батьківщина-Мати". Зараз таке житло може коштувати близько 800 тис. доларів. В червні того ж року сусідню квартиру площею 219,1 кв. м. оформив на себе Віталій Ярема. Його нерухомість може коштувати близько мільйона доларів.

Віталій Ярема вікрив ФОП у 2016 році/ Джерело: YouControl

Вищезгаданий син Яреми у 2020 став власником будинку в Києві площею 235,1 кв. м, вже за три роки (у 2023) на нього оформили дві сусідні квартири в ЖК Metropole площами 144,6 та 68,1 кв. м. Вартість цих квартир може складати близько 600 тис. доларів.

Родинна любов до BMW

Ілона Ярема в 2024 році придбала BMW M4. Наразі ціна такої автівки — приблизно 113 тис.дол, проте на момент покупки ціна була вищою. В автопарку Віталія Яреми є BMW X7, який зараз коштує близько 80 тис. доларів та BMW X5 M50i 2020 р. в., придбаний у 2024. Такий автомобіль зараз може коштувати близько 50 тис. доларів. У дружини Віталія — Маргарити є сірий BMW iX xDrive 60, придбаний в 2025 році. Зараз такий автомобіль коштує понад 60 тис. доларів.

