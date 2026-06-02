У Польщі повернули маршрут "дорога в пекло": за скільки та куди ним можна доїхати насправді

Поєднання номера та назви міста призначення зробило рейс знаменитим

Принада для туристів — у Польщі повертають автобус до приморського курорту Гель (Хель). Його номер буде 666. Цей автобус вже курсував і його охрестили "Дорогою в пекло". Скільки коштуватиме мандрівка та чому проти маршруту повставали релігійні організації, розкаже "Телеграф".

Маршрут "Краків — Гель" матиме тривалість понад 13 годин та їхатиме через Варшаву, Владиславово, Халупи, Кузницю, Ястарню та Юрату. Коштуватиме квиток близько €21.98 — така сума вказана на 1 липня. Це базова ціна без урахуваня доплат за вибір місця тощо. За поточним курсом це приблизно 1077 грн. Відправлятися з Кракова рейс буде о 6 ранку, а прибуватиме майже о пів на восьму вечора.

Квиток до Гелю з Кракова на 1 липня/ Скриншот з сайту FlixBus

Новим автобусним оператором на маршруті стане FlixBus. В компанії не приховують, що номер 666 обрали навмисно, щоб привернути увагу. Проте раніше маршрут вже мав такий номер, та його змусили замінити у 2023 році на 669. Релігійні групи писали в попередню компанію-оператора PKS Gdynia чисельні скарги та прохання змінити номер з "числа звіра" 666 на щось інше.

Біблійні асоціації породжує і назва міста, яка лише на одну літеру "л" відрізняється від англійського слова hell на позначення пекла. Для консерватовиної Польщі це було занадто. Цікаво, що Гель (Хель) (пишеться аналогічно до назви міста Hel) у скандинавській міфології — це володарка та уособлення однойменного царства мертвих, куди потрапляють усі померлі, окрім загиблих у битві воїнів.

Що цікавого в місті Гель та на Гельському півострові

Автобус їхатиме до Геля через весь півострів/ Джерело: kidsinthecity.pl

Місто Гель розташоване на самому кінці Гельського півострова і це дуже популярна туристична локація Балтики. Попри біблійно-скандинавські асоціації, є дві версії походження назви: від давньогерманських мов, де hel означало "дюну" або ж від Heel ("підбір"), ймовірно через те, що півострів дуже вузький і виступає в море.

Загалом довжина піщаної смуги півострова — 35 кілометрів. Часто півострів називають "початком Польщі". Сюди приїздять заради чистих пляжів, віндсерфінгу, аби подивитись на тюленів та оглянути масштабний комплекс оборонних споруд часів Другої світової війни. Через увесь півострів уздовж залізниці та пляжів прокладено велодоріжку, тож місто Гель є частиною велотуристичних прогулянок.

