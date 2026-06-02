Розсилка повісток через "Дію": у Раді відповіли, чи чекати такої мобілізації

У Мінцифри наголошують, що для військового обліку вже існує окремий сервіс

Цифрова мобілізація не означатиме повістки в "Дії". Як з'ясував "Телеграф", реформа мобілізації матиме вагомий цифровий компонент, проте без використання цього державного сервісу.

Бачення змін у процесі мобілізації має представити Міноборони, проте з моменту, коли це розібратися з "бусифікацією" доручили новому міністру Михайлу Федорову минуло вже чотири місяці. Як йдеться у статті "Повістки в "Дії" і блокування рахунків? Як може змінитися мобілізація і чи зникнуть ТЦК з вулиць", коли б зміни не були представлені, вони матимуть суттєву цифрову складову, стверджує нардеп, член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.

З початку повномасштабного вторгнення, Мінцифри відкидає ідею розсилку повісток через "Дію". Ба більше, джерело "Телеграфу" у міністерстві наголошує — є спеціальний додаток "Резерв+" і наразі обраний шлях, щоб функціонал не дублювався. В додатку ж є вся інформація щодо військового обліку.

Які дані є в "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" відображаються особисті дані військовозобов’язаного: ПІБ, дата народження, РНОКПП, номер телефону, адреса та електронна пошта. Також доступна інформація про військовий облік — статус (військовозобов’язаний, призовник або резервіст), військове звання, військово-облікова спеціальність, ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку, а також статус розшуку (за наявності).

Окремо можуть відображатися спеціальні відмітки, зокрема про відстрочку чи бронювання із зазначенням терміну дії та рішення військово-лікарської комісії щодо придатності до служби. Щоб переглянути повний перелік відомостей, потрібно натиснути три крапки на цифровому документі в застосунку та обрати пункт "Розширені дані з реєстру"

