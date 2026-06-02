Кличко обіцяв, але… У КМДА пояснили, чи заміняють машрутки у Києві та що з метро на Виноградар

Чимало залежить не тільки від бюджету

У КМДА відповіли, як проходить виконання обіцянки мера Києва Віталія Кличка про заміну маршруток у місті на автобуси, яку він зробив 10 років тому. Також "Телеграф" дізнався, які строки будівництва метро на Виноградар та Троєщину — ще одна обіцянка міського глави, про яку днями згадали в інфопросторі.

Наше видання звернулось у Департамент транспортної інфраструктури Київської міської ради з такими питаннями:

Що завадило владі столиці за цей час реформувати систему міського громадського транспорту та відмовитися від маршруток?

Чи має київська влада у планах таки відмовитися від маршрутних таксі?

Коли планується запуск метро на Виноградар та Троєщину?

Чи розглядається прокладання у Троєщину легкого метро, яке не потребує риття тунелів або швидкісного трамвая?

Скільки коштів потрібно для реформи системи громадського транспорту?

За даними Департаменту, з 2022 року було закрито 98 автобусних маршрутів загального користування, які працювали в режимі маршрутного таксі. Також за цей період було зменшено кількість автобусів з 1477 одиниць до 685.

Щодо метро у відомстві наголосили: "На сьогодні тривають роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену, які виконуються у складних гідрогеологічних умовах, за наявності розгалуженої мережі інженерних комунікацій, що прокладені на різних глибинах залягання, та в щільній міській забудові. Будівельні роботи виконуються підрядною організацією відповідно до графіка виконання та завершення робіт, з урахуванням обсягу фінансування передбаченого бюджетом міста Києва на 2026 рік. Майбутні станції "Мостицька" і "Варшавська" ("Проспект Правди") будуть введені в експлуатацію після закінчення будівельних робіт, що виконуються відповідно до договору, укладеного між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "ГК "Автострада".

Відповідь Департаменту

При цьому конкретний строк виконання робіт у Департаменті не називають, адже він залежить від відповідного бюджетного фінансування та виконання робіт в умовах воєнного стану.

"Що стосується будівництва метро на житловий масив Троєщина, то в цілому проєктування та будівництво метрополітену в даному напрямку передбачається здійснювати поетапно відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2004 No1312 (із змінами) "Про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з електродепо", — додали у відомстві.

Відповідь Департаменту

Зауважимо, що деякі питання "Телеграфу" Департамент залишив без конкретної відповіді, зокрема:

Чи має київська влада у планах таки відмовитися від маршрутних таксі?

Чи розглядається прокладання у Троєщину легкого метро, яке не потребує риття тунелів або швидкісного трамвая?

Скільки коштів потрібно для реформи системи громадського транспорту?

Що передувало

У 2016 році Клично заявив, що через кілька років Київ повністю відмовиться від маршруток. Адже, на його думку, в столиці повинен працювати сучасний громадський транспорт, який перевозить багато пасажирів.

"Один автобус перевозить стільки ж пасажирів, як десять маршруток. Якщо залишиться така динаміка розвитку, як сьогодні, то через два роки у нас маршруток не буде", — заявив Кличко у 2016.

Тоді ж Кличко наголосив, що через 2,5-3 роки в Києві можуть добудувати Подільсько-Воскресенський міст, який дасть можливість згодом прокласти лінію метрополітену в спальний мікрорайон Троєщина.

Водночас нещодавно мер Києва сказав, що будівництво метро на Троєщину неможливе без Подільсько-Воскресенського мостового переходу, рух яким було відкрито після понад 20 років будівництва. За його словами, у конструкції мосту вже збудовано три станції метрополітену. Однак в умовах війни наразі не час говорити про будівництво гілки метро на Троєщину.

Що з метро на Виноградар та Троєщину

Будівництво гілки метро Сирецько-Печерська до Виноградаря стартувало ще у 2019 році. Тоді почали будівництво станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" (наразі "Варшавська"). На початку робіт строки виконання називали до 2021 року, але згодом їх перенесли на 2022-2023 рік. Окрім зміни підрядника та судових процесів, будівництво загальмувало повномасштабне вторгнення. З 2024 офіційно датою завершення робіт називали 2026, але зараз конкретної інформації немає. Фактично будівництво й досі триває, тож коли воно закінчиться, точно не відомо.

З метром на Троєщину ситуація трохи інша, адже це проєкт "Подільсько-вигурівської лінії". Ця ідея існує ще з радянських часів, перші етапи — будівництво Подільського мостового переходу, почали ще у 1990-ті. Однак безпосереднє будівництво метро так і не стартувало. Київська влада регулярно називала строки початку робіт — 2012, 2015 тощо, але вони так і не розпочались.

Виходить, що метро на Троєщину наразі лише в проєкті, а на Виноградар в процесі будівництва, яке затягнулось на 6 років.

