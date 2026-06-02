Татусів хочуть відправити доглядати за дитиною: хто за нові правила, а хто проти (опитування)

Передати свої вихідні буде неможливо

Українці хочуть гарантовану (без права передачі) відпустку для догляду за дитиною для татусів. Найбільше за це виступають саме жінки, які бажають, щоб їхні другі половинки брали більше участі в догляді за дитиною.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні, яке провів Український центр соціальних реформ.

Суть питання

З 2021 року в Україні у чоловіків з'явилася можливість іти у відпустку по догляду за дитиною при народженні малюка (на 14 днів). Однак батьки-декретники як і раніше залишаються рідкістю. На це, на думку соціологів, впливає цілий ряд різноманітних причин:

неоплачуваний характер відпустки

норми на робочому місці

слабкі стимули

"Це також указує на необхідність поступово долати гендерні стереотипи та впроваджувати заходи, що сприяють більш рівномірному розподілу обов’язків із догляду", — йдеться в дослідженні.

Довідка: 6 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною" № 1401-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

На сьогодні в Україні один із батьків, а також бабуся, дідусь чи інший родич у передбачених законом випадках можуть оформити відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яку в народі називають "декрет" (з 2021 року — це рівне право кожного з батьків. До цього право на декрет було похідним від права матері, тобто лише мати могла делегувати право на декрет іншим). Крім того, з 2021 року діє оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, яку може отримати батько новонародженого або інший родич, якщо мати є одинокою. Взяти її можна лише протягом перших трьох місяців життя малюка.

У проєкті нового Трудового кодексу, представленому у 2026 році, пропонується запровадити новий вид оплачуваної відпустки для догляду за дитиною — на чотири місяці (по два для кожного з батьків або чотири місяці для одиноких матерів чи батьків). Її можна буде використати до досягнення дитиною восьми років. Зазначимо, ця норма ще не набула чинності. Нова відпустка не перетинається з гарантованим "декретом" на три роки.

Хто "жене" чоловіків у відпустку

Майже половина з усіх респондентів підтримують введення частин відпустки для кожного з батьків без права передачі. Найбільше за це виступають жінки (48-53% проти 37-47% чоловіків).

Причому рівень підтримки цієї ідеї серед жінок зростає зі збільшенням кількості дітей: 49 відсотків серед жінок з однією дитиною, 55 відсотків серед жінок з двома дітьми та понад 70 відсотків серед жінок з трьома і більше дітьми.

"Майже 30 відсотків респонденток не визначили свою позицію, що свідчить скоріше про брак інформації, а не про стійку опозицію", — йдеться в доповіді.

Також соціологи звернули увагу на чіткі регіональні відмінності у ставленні до такої ініціативи. У західному та південному регіонах більшість респондентів — як жінок, так і чоловіків — висловили позитивне ставлення до квот без права передачі. В інших регіонах підтримка становить менше половини опитаних.

"Це, ймовірно, пов’язано з більшою обізнаністю із подібними практиками, поширеними у європейських країнах, зокрема через вищий рівень трудової міграції в західному та південному регіонах", — вважають соціологи.

Опозиція в особах — хто проти

Проти ідеї виступає майже 20% опитаних. Найчастіше опозиція зустрічається серед жителів сіл, особливо серед матерів дітей 0–2 років (23 відсотки порівняно з 14 відсотками в містах). Заперечення також частіше висловлюють жінки, які виховують дітей без партнера.

Незалежно від віку дитини чи місця проживання негативне ставлення до обов'язкового розподілу відпустки по догляду за дитиною частіше зустрічається серед чоловіків, ніж серед жінок.

Як хочуть ділити відпустку

Серед прихильників цієї ідеї більшість підтримує рівний розподіл відпустки по догляду за дитиною.

Водночас значна частина опитаних віддає перевагу моделі "70 на 30" на користь матерів. У середньому цю модель підтримують близько 39 відсотків респондентів. Високу підтримку (55 відсотків) демонструють міські чоловіки з дітьми віком 0–2 років.

Підтримка моделі "30 на 70" на користь татів або інших варіантів залишається мінімальною.

Обов’язковий декрет для пап. Інфографіка "Телеграф"

