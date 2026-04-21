У Європейському департаменті МВФ високо оцінили зусилля НБУ у боротьбі з інфляцією, - ЗМІ

На думку директора Європейського департаменту МВФ Альфреда Каммера, Національний банк України провів хорошу роботу з боротьби з інфляцією і став дуже досвідченим у роботі в складних умовах

Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер похвалив НБУ за боротьбу з інфляцією в умовах війни, назвавши його роботу "хорошою", хоча банк стикався з набагато серйознішими та частішими шоками пропозиції, ніж будь-який інший центральний банк у своїй групі. Про це йдеться у матеріалі видання Kyiv Post.

На думку Каммера, утримання інфляції під контролем у рамках програми МВФ виявилося набагато складнішим завданням для НБУ, ніж для центральних банків інших країн, з огляду на постійний потік короткострокових шоків пропозиції, які неодноразово штовхають ціни вгору. Проте, зауважив він, НБУ "став дуже досвідченим у роботі в таких умовах".

"[НБУ] стикається з великою кількістю негативних короткострокових шоків пропозиції, які раптово впливають на інфляцію. Вони зробили неймовірно хорошу роботу, утримуючи інфляцію під контролем за таких обставин", — відповів Каммер на запитання журналістів.

Він також зазначив, що Нацбанк вживає заходів щодо процентних ставок, коли це необхідно, щоб запобігти ефектам другого раунду та уникнути розхитування інфляційних очікувань.

"Неймовірно складно, набагато більше шоків, але вони добре справляються з цим. І вони стали дуже вправними у роботі в таких умовах", — цитує Каммера видання Kyiv Post.

Нагадаємо, у березні 2026 року інфляція пришвидшилася – до 7,9% у річному вимірі, а в місячному вимірі ціни зросли на 1,7%. Як повідомили в НБУ, фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили прогноз Національного банку, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2026 року. Головним чинником стало зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході та підвищення світових цін на нафту.

Раніше повідомлялось, що війна на Близькому Сході та зростання цін на нафту можуть підвищити інфляцію в Україні на 1,5–2,8 відсоткового пункта. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час виступу у Вашингтоні.

НБУ зберігає ціль знизити інфляцію до 5% упродовж трьох років. Для цього НБУ планує використовувати всі доступні інструменти.