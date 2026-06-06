Як зекономити в "АТБ": прості правила, які відчутно можуть знизити чек

Такі лайфхаки не потребують особливих зусиль

В "АТБ" можна купувати ті самі товари дешевше, якщо знати, де шукати акції та як правильно користуватися знижками.

Є кілька простих правил, які допомагають економити як новачкам, так і постійним покупцям. Про них написали в "kherson".

Головна порада — завжди починати з акцій. Біля входу часто є друковані каталоги, а в мобільному додатку можна знайти всі актуальні знижки. Також варто звертати увагу на полиці з позначками "акція" та "знижка на другу одиницю" — саме там найчастіше ховаються вигідні пропозиції. Для сімей вигідно купувати великі упаковки продуктів, адже в перерахунку на кілограм вони зазвичай дешевші.

Більш досвідчені покупці використовують додаткові лайфхаки. Вони поєднують акції з карткою лояльності, обирають товари власних торгових марок і планують покупки на періоди оновлення асортименту. Окрему увагу звертають і на формат магазинів — у деяких є парковка та розширений вибір товарів.

Приклад, знижок та акцій, як зекономити в "АТБ". Фото: Телеграф

Де дивитись на акції

Щоб не пропускати знижки, можна користуватися онлайн-ресурсами. Наприклад, платформи на кшталт GoToShop або Love Sales дозволяють переглядати акційні каталоги різних мереж. Для порівняння цін зручні додатки Blix Україна або сервіси "Де Дешевше". Актуальні пропозиції також можна знайти на офіційних сайтах супермаркетів, у розділах з акціями та економією, наприклад "АТБ" чи "METRO".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в "АТБ" пояснили, чому на вагових продуктах вказують ціну тільки за 100 грамів і не пишуть повну.