Чи дійсно США можуть дотиснути Зеленського. Безсмертний пояснив задум Трампа

Реакція українців та американців на ситуацію з Єрмаком та Мендель суттєво відрізняється

Вплинути на позицію України та президента Володимира Зеленського в питанні територій неможливо. Втім тиск США на тлі підозри ексочільнику ОП Андрію Єрмаку чи скандального інтерв'ю Юлії Мендель виглядає переконливо, але не для Києва.

Про це "Телеграфу" розповів політик та дипломат Роман Безсмертний.

За словами дипломата, те, що США мають гарний зв'язок з НАБУ та САП ні для кого не секрет, адже українські підрозділи свого часу проходили підготовку у Вашингтоні. Білий дім чекав підозри Єрмаку, вважаючи, що це допоможе тиснути на Офіс президента. Щодо інтерв'ю Мендель, політик каже, що вона у більшості випадків або нічого не підтверджувала, або казала те, що неможливо перевірити.

"У питаннях інформаційно-психологічного впливу є такий інструмент, як вплив через перформанс. Якщо ви запускаєте перформанс (розіграну сценку) і він хоча б у чомусь відповідає правді, то такий перформанс просто замінює правду, стає правдою. Тому це явно зрежисовані речі. Чи мають вони вплив на президента чи бодай на когось в Україні? Ні. Трамп і Карлсон можуть не знати, що впливати на Україну в питанні територій неможливо. Українська Конституція визначає недоторканність території. Ні парламент, ні уряд, ні президент не можуть дати згоду на територіальні поступки. Це не може зробити навіть референдум. Тому всі ці балачки давно треба було викинути в смітник. У відповідь має звучати: територія України є недоторканною. У цьому відношенні рухатися далі просто немає сенсу", — наголошує Безсмертний.

Він додає, що для необізнаних людей події виглядають вкрай критично, але якщо подумати — це не так. Адже наразі лише йде слідство щодо Єрмака, він підозрюваний, його винуватість не підтверджена. Тому претензій до Зеленського й немає. Тут, за словами дипломата, навіть європейці вступаються за Україну, адже кажуть: "Ви бачите: українці борються, вони працюють, хвала їм, вони змінюються".

"Підсумовуючи, можна сказати, що навколо Трампа є групи людей, які "грають Карлсона", використовуючи осіб, подібних до Юлії Мендель, для того, щоб впливати на Україну, але більше — впливати на США. Якщо подивитися на резонанс, то яким він був в Україні? Навіщо ця тьотка вийшла і наговорила? Вона ж б'є по Україні. А тепер подивіться на США: та ми ж трильйони давали і так далі. Тобто українське суспільство, і це правда, реагує як зріле. Воно розуміє, що є ворог, загроза номер один. А там продовжується віра у 350 мільярдів, яких ніколи не було і які з повітря взяв Дональд Трамп. Тому і грає Карлсон у цю тему, — каже дипломат.

На питання, чи дійсно США наразі потрібен тиск на Зеленського, Безсмертний каже: "Те, що зроблено — це не тиск на Зеленського. Досягнути тиску на Зеленського неможливо. Це матеріал для Штатів. По-друге, чи потрібен зараз тиск США на Зеленського? Штатам завжди потрібен тиск на будь-кого у світі. Але робити подібні речі — це визнавати свою неповноцінність. Це примітивний крок щодо держави, яка 13-й рік воює. До 28 лютого 2025 року (коли відбувся скандал в Овальному кабінеті, — Ред.) можливо було тиснути на Зеленського. Та потім він зрозумів, що і Трамп, і компанія навколо нього — це дуже дрібні люди. І підштовхнути його вже неможливо такими речами. Зеленський добре розуміє, що чим ближче він буде до нації, до суспільства, тим міцнішим буде його статус".

