Росія готує новий наступ: Зеленський назвав напрямки та цілі

Москва готується до удару по центру столиці

З території Білорусі готується можливий наступ або на Чернігівсько-Київський напрям, або на країну Європи. Росія намагається втягнути у війну Мінськ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Окрім того, за його словами, Кремль може атакувати Офіс президента та інші "центри прийняття рішень" в Києві.

"Фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по "центрах ухвалення рішень". Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти", — йдеться у повідомленні.

Які цілі може атакувати Росія в Києві

Які цілі може атакувати Росія в Києві

Які цілі може атакувати Росія в Києві

За словами президента, Україна продовжує фіксувати російські намагання втягнути Білорусь у війну. Відомо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій.

"Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю", — каже Зеленський.

Україна та Білорусь на карті

Він наголосив, що Україна готується захищати себе. Президент доручив Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Рада Європи ухвалила рішення про створення Спецтрибуналу для Росії. Він повинен бути ефективнішим, ніж той, що в Гаазі.