Не Зеленський: ШІ здивував відповіддю, хто найкращий президент України

Думки цифрових моделей розходяться

За часи незалежності України її очолювали шість президентів і кожен із них залишив слід в історії держави. За деякими залишився поганий шлейф, який все ще аукається країні, а інші зробили великий внесок у її розвиток.

Згідно з останніми даними соціологічного дослідження, проведеного на замовлення "Слово і діло" навесні поточного року, 42,5% респондентів вважають Володимира Зеленського найкращим президентом України або кращим за попередні. Але 29,5% висловлюють критичні оцінки, зокрема 19% називають його найгіршим президентом в історії нашої країни.

Ставлення до Зеленського, порівняно з іншими президентами. Інфографіка: "Слово і діло"

"Телеграф" у свою чергу вирішив поцікавитися одразу у трьох штучних інтелектів, хто на їхню думку був найкращим президентом України на всю історію, а хто гіршим. Щодо останнього, то позиція збіглася у всіх, а ось щодо лідера позиція розділилася.

ChatGPT

ШІ вважає найкращим другого президента України Леоніда Кучму. У пояснення своєї позиції він наводить кілька заслуг:

запуск ключових інститутів у країні

стабілізація економіки після складного періоду у 90-х

формування вертикалі державного управління

Леонід Кучма

Однак ChatGPT уточнює, що він не вважає Кучму ідеальним президентом через посилення олігархічної системи та слабких демократичних інституцій.

Хто найкращий президент України — думка ChatGPT

Найгіршим президентом України за весь період ШІ називає Віктора Януковича. На це він наводить одразу ряд важливих причин:

різкий відкат демократичних процесів

корупційна модель управління

політична криза в країні у 2013-2014 роках

втрата контролю над частиною територій

Віктор Янукович

Хто найгірший президент України — думка ChatGPT

Загалом рейтинг штучного інтелекту ChatGPT виглядає так:

Рейтинг президентів від штучного інтелекту ChatGPT Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Grok

На першому місці у рейтингу цього ШІ опинився п’ятий президент України Петро Порошенко (2014–2019). Він вважає колишнього главу держави найефективнішим президентом за всю історію незалежної України.

Петро Порошенко

Цифровий розум пояснює своє рішення тим, що саме Порошенко прийняв країну у стані хаосу після Революції Гідності та втечі екс-президента Віктора Януковича. Тоді армії майже не залишилося, а Росія анексувала Крим та розпалювала війну на Донбасі.

Хто найкращий президент України — думка Grok

Крім того, за п’ять років правління, як пише ШІ, Порошенко зробив критично важливі речі:

зайнявся українською армією, що врятувало Україну на початку повномасштабного вторгнення

підписав Угоду про асоціацію з Євросоюзом та безвізами

запустив ключові реформи (децентралізація, Нацбанк, енергетика)

утримав Україну в умовах гібридної війни

Найгіршим президентом за всю історію Україну Grok також називає Віктора Януковича через тотальну корупцію, зраду європейського вектора на користь Росії, силовий розгін Майдану, втечі з країни.

Хто найгірший президент України – думка Grok

Загалом рейтинг штучного інтелекту Grok виглядає так:

Рейтинг президентів від штучного інтелекту Grok Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Gemini

Думка штучного інтелекту збіглася з першим, оскільки найкращим президентом він також вважав Леоніда Кучму, назвавши його найефективнішим "державодом". ШІ пише, що саме Кучма з погляду розвитку інститутів вважається найрезультативнішим.

Свій вибір цифровий розмум пояснює тим, щоб саме при тому президенті в країні ввели гривню, ухвалили Конституцію та створили основи ринкової економіки.

Хто найкращий президент України — думка Gemini

Однак є, на думку ШІ, у Кучми і мінус — при ньому сформувалася олігархічна система, яка гальмувала розвиток України.

У той же час найгіршим президентом, як і два попередні ШІ, Gemini називає Віктора Януковича. Причини такого рішення:

спроба узурпації влади,

тотальна корупція,

розворот зовнішнього курсу на 180 градусів всупереч волі

втеча з країни, що фактично спровокувало початок російської агресії

він присягнув і свою країну.

Хто найгірший президент України — думка Gemini

Загалом рейтинг штучного інтелекту Gemini виглядає так:

Рейтинг президентів від штучного інтелекту Gemini Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінилися президентські рейтинги за останні місяці.