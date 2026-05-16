Действительно ли США могут дожать Зеленского. Бессмертный объяснил замысел Трампа

Реакция украинцев и американцев на ситуацию с Ермаком и Мендель существенно отличается

Повлиять на позицию Украины и президента Владимира Зеленского в вопросе территорий невозможно. Впрочем, давление США на фоне подозрения экс-главе ОП Андрею Ермаку или скандального интервью Юлии Мендель выглядит убедительно, но не для Киева.

Об этом "Телеграфу" рассказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

По словам дипломата, то, что у США хорошая связь с НАБУ и САП ни для кого не секрет, ведь украинские подразделения в свое время проходили подготовку в Вашингтоне. Белый дом ждал подозрения Ермаку, считая, что это поможет оказывать давление на Офис президента. Относительно интервью Мендель политик говорит, что она в большинстве случаев либо ничего не подтверждала, либо говорила то, что невозможно проверить.

"В вопросах информационно-психологического влияния есть такой инструмент, как влияние через перформанс. Если вы запускаете перформанс (разыгранную сценку) и он хотя бы в чем-то соответствует правде, то такой перформанс просто заменяет правду, становится правдой. Поэтому это явно срежиссированные вещи. Имеют ли они влияние на президента или хотя бы на кого-то в Украине? Нет. Трамп и Карлсон, возможно, не знают, что повлиять на Украину в вопросе территорий невозможно. Конституция Украины определяет неприкосновенность территорий. Ни парламент, ни правительство, ни президент не могут дать согласия на территориальные уступки. Даже референдум этого не сделает. Поэтому все эти разговоры давно пора было выбросить на помойку. Ответ должен быть таким: территория Украины неприкосновенна. В этом отношении просто нет смысла двигаться дальше", — подчеркивает Безсмертный.

Он добавляет, что для незнающих людей события выглядят крайне критично, но если подумать — это не так. Ведь пока идет следствие по Ермаку, он подозреваемый, его виновность не подтверждена. Потому претензий к Зеленскому и нет. Здесь, по словам дипломата, даже европейцы вступаются за Украину, говорят: "Вы видите: украинцы борются, они работают, хвала им, они меняются".

"Подводя итог, можно сказать, что вокруг Трампа есть группы людей, которые "играют Карлсона", используя лиц, подобных Юлии Мендель, для того, чтобы влиять на Украину, но больше — влиять на США. Если посмотреть на резонанс, то каким он был в Украине? Зачем эта тетя вышла и наговорила? Она же бьет по Украине. А теперь посмотрите на США: мы триллионы давали и так далее. То есть, украинское общество, и это правда, реагирует как зрелое. Оно понимает, что есть враг, угроза номер один. А там продолжается вера в 350 миллиардов, которых никогда не было и которые взял Дональд Трамп. Потому и играет Карлсон в эту тему", — говорит дипломат.

На вопрос, действительно ли США сейчас нужно давление на Зеленского, Бессмертный говорит: "То, что сделано — это не давление на Зеленского. Достичь давления на Зеленского невозможно. Это материал для Штатов. Во-вторых, нужно ли сейчас давление США на Зеленского? Штатам всегда нужно давление на кого-либо в мире. Но делать подобные вещи – это признавать свою неполноценность. Это примитивный шаг по отношению к государству, которое 13-й год воюет. До 28 февраля 2025 года (когда произошел скандал в Овальном кабинете — Ред.) возможно было давить на Зеленского. Но потом он понял, что и Трамп, и компания вокруг него это очень мелкие люди. И подтолкнуть его уже невозможно такими вещами. Зеленский хорошо понимает, что чем ближе он будет к нации, к обществу, тем крепче будет его статус".

