В минулі рази загинули мільйони: коли настане новий Ель-Ніньйо та чого чекати в Україні

Кліматологи не виключають, що найближчі роки стануть найспекотнішими в історії

Ель-Ніньйо, яке впливає на глобальну погоду, може сформуватися найближчими місяцями. За оцінками метеорологів, його наслідки відчують не лише країни біля Тихого океану, а і Європа та Україна.

Що потрібно знати:

ВМО оцінює ймовірність формування Ель-Ніньйо влітку 2026 року у 80%

У більшості регіонів світу прогнозують температуру вище кліматичної норми

У Європі зростають ризики посух, лісових пожеж, можливі сильні опади та повені

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) попереджає про високу ймовірність розвитку кліматичного явища Ель-Ніньйо вже найближчими місяцями. За оцінками фахівців, існує 80% ймовірність його формування влітку 2026 року, а шанси, що воно триватиме щонайменше до листопада, перевищують 90%.

За прогнозами, найближчими місяцями температура буде вищою за середню майже в усіх регіонах планети. Це збільшує ризики високих температур, розвитку посух і виникнення масштабних лісових пожеж. Водночас можливі більш інтенсивні зливи та повені.

Прогноз підвищення температур на основі кількох кліматичних моделей влітку 2026/ ВМО

Особливо вразливою є Південна Європа, де можуть посилитися посухи та ризики лісових пожеж. Водночас у деяких районах Центральної та Північної Європи можливе збільшення кількості сильних опадів та повеней. Точно передбачити неможливо, адже кожне явище Ель-Ніньйо — унікальне.

Які наслідки Ель-Ніньйо в Україні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, що в нашій країні про радикальні посухи не йдеться. "Такі процеси сприяють температурним аномаліям, особливо взимку та влітку", — каже він. Як приклад — кількість спекотних днів збільшилась майже вдвічі, зросла кількість гроз, смерчів та граду.

Перебільшувати ризики не варто — сильніший Ель-Ніньйо не завжди означає більше кліматичних катастроф. Він збільшує їхню ймовірність.

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, під час якого температура поверхні океану в екваторіальній частині Тихого океану стає вищою за норму. Попри те, що останнє явище було лише кілька років тому і загальні кліматичні зміни, фахівці наголошують — зарано говорити про формування так званого "супер-Ель-Ніньйо". Кліматичні моделі підтверджують високу ймовірність самого явища, однак його майбутня інтенсивність залишається невизначеною.

Кліматологи також попереджають про підвищення ймовірності встановлення нового глобального температурного рекорду протягом найближчих років. Деякі прогнози допускають, що 2027 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

Що таке Ель-Ніньйо та чим загрожує/ Інфографіка "Телеграфу"

Попередній катастрофічний Ель-Ніньйо відбувся в 1877-1878 роках. Через погодні аномалії стався глобальний голод, що забрав життя понад 50 млн людей. Через глобальні зміни погоди повторення може бути ще більш катастрофічним. Окрім стихійних явищ, постраждають рибальство та сільське господарство. Зауважимо, з того часу явище повторювалось неодноразово, проте настільки катастрофічних наслідків не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні спека небезпечна ще й через ризик блекаутів. При високих температурах росте споживання, а підстанції і так вже пошкоджені росіянами.