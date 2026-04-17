То заморозки, то посуха. Чи дійсно зміни клімату завдають нищівних збитків врожаю

Є два місяці, яких ці зміни майже не торкнулись

Кліматичні зміни в Україні з одного боку дозволяють збільшити врожайність культур, а з іншого — навпаки. Наразі говорити про глобальну перекваліфікацію аграрної промисловості з картоплі на банани зарано.

Про це "Телеграфу" розповіла кандидат географічних наук Віра Балабух.

За її словами, протягом останніх десятиліть на нашій планеті, і в Україні також, спостерігаються суттєві зміни клімату, які в останнє десятиліття стали безпрецедентними. Як кажуть метеорологи, таких високих температур на планеті не спостерігалося вже майже 100 000 років, а може й більше.

"Підвищується температура повітря, зростає тривалість і теплозабезпеченість вегетаційного періоду, що сприяє вирощуванню більш теплолюбних культур. Більш теплі і короткі зими дозволяють отримати ранні врожаї озимих культур. Багато аграріїв вже використовують такі можливості і отримують ще один урожай", — пояснює кліматологиня.

Балабух додає, що підвищення температури в Україні супроводжується зростанням посушливості. Тому щоб отримувати стабільні врожаї необхідне зрошування, використання більш посушливих культур та нових технологій.

"Загрозою для аграріїв є й заморозки. Протягом останніх років вони спостерігаються на фоні значно вищих температур і завдають великих збитків, особливо садам і виноградникам, як це було у 2025 році", — каже кандидатка наук.

За її словами, якщо говорити про зміни клімату, то саме в квітні і в травні температура повітря в Україні найменше змінилась, порівняно з попередніми роками. Це свідчить про те, що повторюваність та інтенсивність сильних хвиль холоду у цей період змінилась не суттєво.

