В прошлые разы погибли миллионы: когда наступит новый Эль-Ниньо и чего ждать в Украине

Климатологи не исключают, что ближайшие годы станут самыми жаркими в истории

Влияющее на глобальную погоду Эль-Ниньо может сформироваться в ближайшие месяцы. По оценкам метеорологов, его последствия ощутят не только страны у Тихого океана, но и Европа и Украина.

Что нужно знать:

ВМО оценивает вероятность формирования Эль-Ниньо летом 2026 года в 80%

В большинстве регионов мира прогнозируют температуру выше климатической нормы

В Европе возрастают риски засух, лесных пожаров, возможны сильные осадки и наводнения

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает о высокой вероятности развития климатического явления Эль-Ниньо уже в ближайшие месяцы. По оценкам специалистов, существует 80% вероятность его формирования летом 2026 года, а шансы, которые будут проходить по меньшей мере до ноября, превышают 90%.

По прогнозам, в ближайшие месяцы температура будет выше средней почти во всех регионах планеты. Это повышает риски высоких температур, развития засух и возникновения масштабных лесных пожаров. В то же время возможны более интенсивные ливни и наводнения.

Прогноз повышения температур на основе нескольких климатических моделей летом 2026/ ВМО

Особенно уязвима Южная Европа, где могут усилиться засухи и риски лесных пожаров. В некоторых районах Центральной и Северной Европы возможно увеличение количества сильных осадков и наводнений. Точно предсказать невозможно, ведь каждое явление Эль-Ниньо — уникально.

Какие последствия Эль-Ниньо в Украине

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" пояснил, что в нашей стране о радикальных засухах речь не идет. "Такие процессы способствуют температурным аномалиям, особенно зимой и летом", — говорит он. Как пример, количество жарких дней увеличилось почти вдвое, возросло количество гроз, смерчей и града.

Преувеличивать риски не стоит – сильный Эль-Ниньо не всегда означает больше климатических катастроф. Он увеличивает их вероятность.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, во время которого температура поверхности океана в экваториальной части Тихого океана становится выше нормы. Несмотря на то, что последнее явление было лишь несколько лет назад и общие климатические изменения, специалисты отмечают, что рано говорить о формировании так называемого "супер-Эль-Ниньо". Климатические модели подтверждают высокую вероятность самого явления, но его будущая интенсивность остается неопределенной.

Климатологи также предупреждают о повышении вероятности установки нового глобального температурного рекорда в ближайшие годы. Некоторые прогнозы предполагают, что 2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Что такое Эль-Ниньо и чем грозит/ Инфографика "Телеграфа"

Предыдущий катастрофический Эль-Ниньо произошел в 1877-1878 годах. Из-за погодных аномалий произошел глобальный голод, унесший жизни более 50 млн человек. Из-за глобальных изменений погоды повторение может быть еще более катастрофическим. Кроме стихийных явлений пострадают рыболовство и сельское хозяйство. Заметим, что с тех пор явление повторялось неоднократно, однако столь катастрофических последствий не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине жара опасна еще и из-за риска блекаутов. При больших температурах растет потребление, а подстанции и так уже повреждены россиянами.