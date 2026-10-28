Правила запуску опалювального сезону можуть змінити: коли хочуть включати батареї

На думку авторів пропозиції, орієнтуватися треба на температуру всередині приміщення, а не зовні

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Кабінет Міністрів України закликають змінити порядок початку опалювального сезону. Основним критерієм для подачі тепла пропонують зробити фактичну температуру в приміщеннях, а не орієнтуватися на погоду надворі.

Відповідну петицію №41/011186-26еп опублікував на сайті Кабміна Денис Бринза 26 жовтня. Також ініціатива передбачає механізм дострокового ввімкнення опалення.

Автор ініціативи пропонує скоригувати постанову №830, узгодити температурні нормативи для різних типів будівель і визначити, як контролюватимуть їх дотримання.

Чому пропонують переглянути критерій +8 градусів

За чинним порядком опалювальний сезон починають, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб становить +8 або нижче. Автор петиції пропонує закріпити, що цей показник не має бути єдиним орієнтиром для запуску тепла.

Погода надворі не завжди відображає умови всередині будівель. За однакової зовнішньої температури будинки охолоджуються по-різному – залежно від рівня утеплення та тепловтрат. Через це люди можуть мерзнути у квартирах, школах, дитячих садках та інших приміщеннях, хоча за правилами опалення ще можна не включати.

"Опалення має вмикатися тоді, коли цього потребують реальні умови всередині будівель, а не лише формальні показники температури на вулиці", – наголосив автор петиції.

Як пропонують запускати тепло та контролювати температуру

Денис Бринза пропонує враховувати погодні умови, прогноз похолодання і передусім фактичну температуру в будівлях. Для житлових кімнат базовим орієнтиром він вважає правильним встановити температуру не нижче +18 градусів. Мінімальні температурні норми також пропонується визначити й узгодити для закладів освіти, лікарень та інших громадських будівель.

Для розгляду петиції Кабміном вона має набрати 25 тисяч підписів. Станом на момент публікації матеріалу її підтримали 29 осіб. До кінця збору підписів залишилося 90 днів.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити"

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